موعد مواجهة الأهلي والمصري المرتقبة في أولى جولات الدوري

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية ، مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي في تمام السابعة مساء غد الثلاثاء لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.

ويلاقي الإسماعيلي نظيره زد إف سي غدًا الثلاثاء، في السابعة مساءا.

أندية البطولة ..

وتشهد فعاليات النسخة الحالية من مسابقة الدوري مشاركة أندية: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، الإسماعيلي، المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري، الداخلية، طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا، سموحة، البنك الأهلي، فاركو والمقاولون العرب وإنبي.

كما تشهد أيضًا مشاركة الثلاثي الصاعد حديثًا: بلدية المحلة، الجونة، نادي زد، بعد أن هبطت أندية أسوان، وغزل المحلة وحرس الحدود الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تلعب النسخة الحالية من المسابقة بنظامها المعتاد من دورين من دون إحداث أي تغييرات، وأكد أحمد دياب، رئيس الرابطة، في تصريحات أخيرة، عن سعيه لدخول الجماهير مكتملة العدد إلى المباريات، من دون الاقتصار على نسبة محددة للحضور.

وتنطلق، مساء اليوم الإثنين، رسميًا منافسات الدوري الممتاز في نسخته الجديدة “دوري النيل”، عن الموسم الرياضي 2023 - 2024 ، بمشاركة 18 ناديًا.



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