عاجل
السيسي يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لأول مرة.. عرض أفلام مهرجان الجونة السينمائي في سينما «زاوية» بالقاهرة
الإثنين 18 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مواجهة الأهلي والمصري المرتقبة في أولى جولات الدوري

الأهلي والمصري
الأهلي والمصري

يستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية ، مواجهة الأهلي والمصري البورسعيدي في تمام السابعة مساء غد الثلاثاء لحساب منافسات الجولة الأولى من الدوري الممتاز.
 

txt

شباب الأهلي يفوز على السد الأسواني بدوري الجمهورية


ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحلية المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات.
ويلاقي الإسماعيلي نظيره زد إف سي غدًا الثلاثاء، في السابعة مساءا.

أندية البطولة ..

وتشهد فعاليات النسخة الحالية من مسابقة الدوري مشاركة  أندية: "الأهلي، الزمالك، بيراميدز، فيوتشر، الإسماعيلي، المصري البورسعيدي، الاتحاد السكندري، الداخلية، طلائع الجيش، سيراميكا كليوباترا، سموحة، البنك الأهلي، فاركو والمقاولون العرب وإنبي.
كما تشهد أيضًا مشاركة الثلاثي الصاعد حديثًا: بلدية المحلة، الجونة، نادي زد، بعد أن هبطت أندية أسوان، وغزل المحلة وحرس الحدود الموسم الماضي.

ومن المقرر أن تلعب النسخة الحالية من المسابقة بنظامها المعتاد من دورين من دون إحداث أي تغييرات، وأكد أحمد دياب، رئيس الرابطة، في تصريحات أخيرة، عن سعيه لدخول الجماهير مكتملة العدد إلى المباريات، من دون الاقتصار على نسبة محددة للحضور.
وتنطلق، مساء اليوم الإثنين، رسميًا منافسات الدوري الممتاز في نسخته الجديدة “دوري النيل”، عن الموسم الرياضي 2023 - 2024 ، بمشاركة 18 ناديًا.


للمزيد من الأخبار عبر بوابة الوفد بالواتساب اضغط هنا ..

مواد متعلقة

الأهلي بطلها.. أرقام تاريخية تزين سجلات الدوري المصري قبل انطلاقه

بابافاسيليو: كولر قدم عملا عظيما مع الأهلي ولا أعرف كيف سينافس الزمالك في الموسم الجديد

خسارة السوبر تشعل أزمة بين الشناوي وإمام عاشور في الأهلي

مختار: كولر أخطأ في إدارة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة
الجريدة الورقية