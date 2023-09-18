شباب الأهلي يفوز على السد الأسواني بدوري الجمهورية

تمكن فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد عام ٢٠٠٣ من الفوز خارج ملعبه نظيره السد الأسواني بهدفين من دون رد ، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء أمس الأحد بأسوان، ضمن الجولة الثالثة من بطولة الجمهورية.



سجل محمد وائل الهدف الأول للأهلي خلال مجريات الشوط الأول، وخلال الشوط الثاني تمكن البديل علي نادر من تسجيل ثاني أهداف اللقاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثنائية من دون رد.

وبدأ فريق شباب الأهلي 2003 المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: طارق حسن.

الدفاع: إبراهيم عبد الحكيم - عبد الرحمن رشدان - إسلام عبد الله.

الوسط: ميدو نبيل - مازن أسامة - محمد وائل - أحمد طعيمة - أحمد أشرف - محمد أسامة «ميدو».

الهجوم: عبد الرحمن شريف.

بهذا الفوز ارتفع رصيد شباب الأهلي إلى ٩ نقاط، بعد الفوز في ٣ مباريات، على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، مسجلًا ٧ أهداف، ودون تلقي أي هدف.

تشكيل الجهاز الفني لفريق شباب الأهلي ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كلًّا من محمد شرف مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين أخصائي التدليك.

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