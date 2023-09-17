روما يكتسح إمبولي بسباعية مذلة في الدوري الإيطالي

حقق فريق روما فوزاً كاسحاً على ضيفه إمبولي بسبعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإيطالي.

أنهى فريق روما الشوط الأول للقاء متقدماً بثلاثية نظيفة ونجح ديبالا في تسجيل هدف التقدم الاول للذئاب من ركلة جزاء في الدقيقة 2 من بداية أحداث المباراة، بعد دقائق قليلة أضاف ريناتو سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 8 .

وقبل نهاية الشوط الأول سجل لاعب إمبولى ألبيرتو جراسي الهدف الثالث لروما بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35 ، لينتهي الشوط الاول بتفوق أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني واصل روما سيطرته وضغطه الهجومي على دفاعات إمبولي ونجح باولو ديبالا في تسجيل ثاني أهدافه ورابع أهداف فريقه في اللقاء بالدقيقة 55.

وفي الدقيقة 79 سجل بريان كريستانتي الهدف الخامس لفريق العاصمة الإيطالية قبل أن يضيف روميلو لوكاكو الهدف السادس.

وإختتم جيانلوكا مانشيني مهرجان الأهدف بتسجيل الهدف السابع في الدقيقة 89 لتنتهي المباراة بنتيجة 7-0.

بهذه النتيجة رفع روما رصيده إلى 4 نقاط يحتل بها المركز 12 بجدول ترتيب المسابقة بينما يقبع إمبولي في قاع الجدول بلا نقاط.