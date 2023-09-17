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الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

روما يكتفي بثلاثية نظيفة أمام إمبولى في الشوط الأول من الدوري الإيطالي

روما
روما

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الشوط الأول متقدما على نظيره فريق إمبولي بثلاثية نظيفة في المباراة التي تجمع بينهما حاليا على ملعب الاوليمبيكو ضمن الأسبوع الرابع من عمر الدوري الإيطالي. 
 

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ونجح ديبالا في تسجيل هدف التقدم الاول للذئاب من ركلة جزاء في الدقيقة 2 من بداية أحداث المباراة، بعد دقائق قليلة أضاف ريناتو سانشيز الهدف الثاني في الدقيقة 8 .

وقبل نهاية الشوط الأول سجل لاعب إمبولى ألبيرتو جراسي الهدف الثالث لروما بالخطأ في مرماه في الدقيقة 35 ، لينتهي الشوط الاول بتفوق أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة. 

تشكيل روما في مواجهة إمبولى 

حراسة المرمي: روي باتريسيو. 

خط الدفاع: جيانلوكا مانشيني- إيفان نديكان– لورينتي. 

خط الوسط: راسموس-بريان كريستانتي- باريديس- سانشيز- لورنتي

خط الهجوم: ديبالا - روميلو لوكاكو

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