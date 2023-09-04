نشأت الديهي: المصارحة والمكاشفة أسلوب الرئيس السيسي في إدارة الدولة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على الحديث على كل شيء مع الشعب المصري، وهذه طريقة جديدة في أسلوب الحكم القائمة على المصارحة والمكاشفة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن الرئيس السيسي حريص على إخبار الشعب بكل شيء، لأنه يتحدث مع شعبه وأهله، معقبًا: "الرئيس تأكد من أن الشعب المصري يصدق من يحترم عقوله، ولذلك يميل الشعب إلى المصارحة والمكاشفة في كل شيء".

عين الصواب

وأشار إلى أن تغييب المواطن أو تحييده خطر، أما إشراك المواطن فهو عين الصواب للعبور من أي أزمة، معقبًا:" الرئيس السيسي حريص على مصارحة الشعب لكي يكون الشعب على دراية بما يحدث، وبحجم التحديات الموجودة خلال المرحلة الراهنة".