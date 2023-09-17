الأحد 17 سبتمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يتعاقد مع تاتيانا بوكان لتدعيم صفوف الطائرة

تاتيانا بوكان
تاتيانا بوكان

 أعلن خالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، عن التعاقد مع تاتيانا بوكان، من مونتينيجرو للانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة الطائرة للسيدات بالنادي بداية من الموسم الجديد.

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 وأوضح العوضي أن اللاعبة وقعت على عقود الانتقال إلى صفوف النادي، وانضمت مباشرة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

 وأشار مدير عام النشاط الرياضي إلى أن تاتيانا تمثل إضافة كبيرة للفريق، بعد أن نالت ثقة الجهاز الفني، وأن التعاقد معها، يأتي في ضوء تدعيم صفوف الفريق بالعناصر المميزة، من أجل المنافسة على البطولات خلال الفترة المقبلة.

 وأكد خالد العوضي أن تاتيانا تمثل إضافة كبيرة للفريق لما تمتلكه من خبرات كبيرة، في ظل تجاربها السابقة مع الأندية التي شاركت معها.

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