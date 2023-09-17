توجيهات وزير التربية والتعليم قبل بدء العام الدراسي الجديد

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم، ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض أهم الإجراءات والتعليمات المتعلقة باستعدادات العام الدراسى الجديد ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

جاء ذلك بحضور، محمد عبدالقادر، نائب محافظ الأقصر، واللواء يسري سالم، مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وخالد عبدالحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، والدكتور صبري خالد، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وأعرب الدكتور رضا حجازى فى بداية حديثه، عن سعادته بزيارة محافظة الأقصر، مثمنًا جهود المحافظة فى تطوير العملية التعليمية.

توجيهات وزير التربية والتعليم:

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية حسن استقبال الطلاب والاحتفال بهم في أول يوم دراسي، موجهًا بأهمية استقبال مديري المدارس لأولياء الأمور بمواعيد محددة، لمتابعة انتظام أبنائهم الطلاب فى المدرسة.

كما وجه وزير التربية والتعليم بالاهتمام بالشكل العام والحضاري للمدارس والنظافة بداخل المدارس وخارجها وزراعة الأشجار.

واستعرض وزير التربية والتعليم خلال اللقاء أهم الإجراءات التى اتخذتها الوزارة تخفيفًا عن كاهل الأسرة المصرية وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بأعداد مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لكافة المراحل التعليمية بها شرح وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، مشيرًا إلى أن هذه المواد سيتم تحميلها قريبًا على موقع الوزارة مجانًا، بالإضافة إلى تحميل بنوك الأسئلة على موقع الوزارة لتدريب الطالب على الأسئلة المختلفة وقياس قدراته التحصيلية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى ضرورة متابعة المدارس وجاهزيتها قبل بدء العام الدراسى الجديد، والتأكد من الانتهاء من جميع أنواع الصيانة، مشددًا على مديري المدارس بعدم تشغيل المدارس التى يوجد بها أى خلل، لافتًا إلى أنه يتم تحديد مسئول بالمدرسة للإشراف على الصيانة الدورية بالمدرسة وملاحظة أى خلل بها لإصلاحه فورًا، فضلًا عن تقديم تقرير بحالة الصيانة في المدرسة يوميًا.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن مدارس "STEM" تعد نقطة مضيئة في نظام التعليم المصري، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تهتم بالموهوبين والمبدعين لأنهم يصنعون الفارق في المستقبل، مشيرًا إلى أن هناك ضوابط لاختيار طلاب هذه المدارس، مشيرًا إلى أن الطلاب الأوائل بالصف الأول الثانوي من مدارس STEM الـ٢٠ على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى مدرسة المتفوقين بعين شمس، سيتم ضمهم لمدرسة العباقرة، مع تقديم حزمة امتيازات لهم عبر تنفيذ توأمة مع عدد من المدارس بمختلف دول العالم، فضلًا عن التعاون مع الجامعات والمراكز البحثية المصرية والدولية لضمان تقديم محتوى تعليمي وتدريبي متميز لهم، وتعزيز مواهبهم وقدراتهم.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة بصدد إصدار قرار وزاري بشأن لائحة الانضباط المدرسي وإرسالها للسادة المحافظين لمتابعة تطبيقها، مشيرًا إلى أن مدخل لائحة الانضباط وقائي وعلاجى أكثر منه عقابى.

كما أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على التربية الإيجابية، مؤكدًا أن هذا النهج يتوافق مع استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، كما أنه جزء من دور الوزارة التربوي.

وأكد وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني أصبح من الأولويات الهامة فى مصر، فضلًا عن المدارس التكنولوجية التى تم إنشاؤها بالتعاون مع أصحاب العمل والتى تؤهل الطالب لسوق العمل، ويضمن توظيفه قبل تخرجه.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية فترات المشاهدة والتي ستساعد بشكل كبير في التغلب على مشكلة سد عجز المعلمين من خلال عرض دروس القنوات التعليمية والتي يقدمها أكفأ المعلمين على مستوى الجمهورية خلال فترات المشاهدة، ما سيسمح أيضًا بتنفيذ يوم النشاط الرياضي والثقافي والفني بكل المدارس على مستوى الجمهورية.

كما أوضح وزير التربية والتعليم قرب الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بتركيز تطوير مناهج المرحلة الإعدادية على تحقيق جودة حياة الطلاب وأسرهم، والتركيز على المفاهيم الكبرى، والمساهمة فى تطوير البنية المعرفية لديهم، مضيفًا أنه بعد الانتهاء من التطوير في المرحلة الإعدادية يتم الانتقال لتطوير مناهج المرحلة الثانوية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم وضع ٢٢ إشارة جديدة خاصة بالطلاب الصم وضعاف السمع فى كتاب "القيم واحترام الآخر" الأكثر تكرارًا في الكتب الدراسية، وتم وضع لوحات استرشادية للإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم وضعاف السمع على جميع مدارس الجمهورية.

ومن جهته، أعرب المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر عن سعادته بزيارة الدكتور رضا حجازى للمحافظة وافتتاحه العديد من المشروعات التعليمية لخدمة أهالى المحافظة، مشيدًا بجهوده ودوره فى تطوير منظومة التعليم فى مصر.

وأكد محافظ الأقصر أنه تم خلال العام الدراسى الماضى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ إنشاء ٤٠ مدرسة، و٥١١ فصلًا، مشيرًا إلى أن هذا كان له أثر كبير فى التغلب على مشكلة الكثافة بالفصول فى المحافظة.