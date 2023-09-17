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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات سلة الأهلي في كأس العالم للأندية وقائمة الفريق

سلة الأهلي
سلة الأهلي

أعلن الإسباني أوجستي بوش المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي القائمة الأساسية والتي ستسافر اليوم الأحد إلى سنغافورة من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية "إنتر كونتينتال".

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وجاءت قائمة سلة الأهلي كالآتي :
مركز1: نوريس كول، عمر عبادة

مركز2: ايهاب امين، مؤمن طارق خيري، أحمد مهيب

مركز3: يوسف المعداوي، عمرو الجندي، عمرو زهران، محمد أبو النصر

مركز4: مايكل فاكوادي، مروان سرحان

مركز5: عمر طارق، سيف سمير، مصطفى كيجو

مواعيد مباريات سلة الأهلي بكأس العالم للأندية 

من المقرر ان يفتتح الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة ايجنايت الأمريكي يوم الثلاثاء الموافق 21 سبتمبر، ثم يلتقي المارد الأحمر بفريق فرانكا البرازيلي يوم 22 سبتمبر .
 

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