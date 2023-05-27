أوموت لاعب سلة الأهلي يتوج بلقب أفضل لاعب في بطولة «BAL3»

تُوج نوني أوموت، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي بجائزة أفضل لاعب في بطولة إفريقيا للأندية «BAL3»، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها على مدار البطولة، وساهم بها في تتويج الأهلي باللقب الإفريقي.

وحصل أوموت على جائزة أفضل لاعب في البطولة خلال مراسم تتويج الأهلي باللقب، وأكد أنه سعيد للغاية بالحصول على هذا اللقب، وأنه لم يكن ليتوج بلقب أفضل لاعب بدون زملائه الذين قدموا له كل الدعم.

وأضاف الجنوب سوداني أن الفريق بأكمله بذل مجهودًا كبيرًا في البطولة، واستحق عن جدارة التتويج باللقب القاري.

الأهلي ولقب بطولة إفريقيا للأندية «BAL3»

توج الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي، بلقب بطولة إفريقيا للأندية «BAL3» التي أقيمت في رواندا، بعد أن تغلب على فريق دوان السنغالي في نهائي البطولة.

أقيمت المباراة على صالة كيجالي أرينا، وخلالها قدم الفريق عرضًا قويًّا، ونجح في الظهور بشكل مميز في ظل الالتزام بتعليمات الجهاز الفني في الدفاع المتقن والهجوم السريع والرميات الثلاثية والريباوند، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة 80-65.

وعقب نهاية اللقاء احتفل الجهاز الفني واللاعبون بعد الفوز بالبطولة والتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية أبطال القارات.

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77، ثم تغلب على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بنتيجة ٧٨-٧٣، وفي المباراة النهائية تغلب على دوان السنغالي ليحقق اللقب عن جدارة واستحقاق.

يواصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، الإعداد لمواجهة فريق دوان السنغالي في نهائي بطولة إفريقيا للأندية «BAL3» التي تقام في رواندا.

وقام الجهاز الفني بوضع برنامج بدني للاعبين، يتم تنفيذه على هامش المران، في إطار تجهيز الجميع بشكل مناسب للمباراة المرتقبة التي تجمع الفريقين مساء السبت القادم.

وتأهل «رجال سلة الأهلي» لنهائي البطولة بعد الفوز على فريق استاد مالي في مباراة نصف النهائي، بعد أن ظهر الفريق وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة ٧٨-٧٣، ليضرب موعدًا مع فريق دوان السنغالي على اللقب

وكان فريق رجال سلة الأهلي قد تأهل إلى مباراة نصف النهائي، بعد الفوز على فريق ريج الرواندي بنتيجة 94-77، في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة كيجالي أرينا.