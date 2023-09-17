سلة الأهلي يعلن قائمة مونديال الأندية
كشف الإسباني أوجستي بوش المدير الفني لفريق كرة السلة بنادي الأهلي عن قائمة لاعبيه المشاركة في كأس العالم للأندية "إنتركونتننتال" والذي تنطلق فعالياته بدولة سنغافورة خلال الفترة 21 إلى 24 سبتمبر الجاري.
ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بملاقاة نظيره إيجنيت الأمريكي مساء يوم الخميس المقبل، على أن يواجه فريق فرانكا البرازيلي صباح الجمعة لحساب منافسات المجموعة الأولى.
وجاءت قائمة الأهلي التي ضمت 13 لاعبا على النحو التالي :
"سيف سمير - التونسي عمر عبادة - الأمريكي نوريس كول - إيهاب أمين - محمد أبو النصر - مؤمن خيرى - عمرو زهران - عمرو الجندي - يوسف المعداوي - مروان سرحان - عمر طارق - مصطفى المكاوي "كيجو" - النيجيري مايكل فاكوادي".
ويسجل الأهلي ظهوره في منافسات البطولة بصفته حامل لقب الدوري الأفريقي لكرة السلة "BAL".
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