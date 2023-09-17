موسم الرياض 2023.. فعاليات لأول مرة و3 مناطق مجانية

تدشين فعاليات لأول مرة ومناطق مجانية، أعلن عنها في موسم الرياض 2023، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، كشف عن إطلاق فيديو موسم الرياض 2023 بهويته الجديدة يضم تجارب عالمية.

وقال عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وبدعم وتخطيط قائدنا الملهم عراب رؤيتنا سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تم إطلاق فيديو موسم الرياض 2023 بهويته الجديدة وتجارب ترفيهية عالمية".

الافتتاح سيكون يوم 28 من شهر أكتوبر

وأشار رئيس هيئة الترفيه، إلى أن الافتتاح سيكون يوم 28 من شهر أكتوبر المقبل، بتنظيم الأفضل في العالم، وبمشاركة أشهر النجوم، وسيصاحبه أكبر حدث والأول من نوعه في العالم، وهو نزال حزام موسم الرياض، أكبر نزالات الملاكمة للوزن الثقيل، إضافة إلى 3 مناطق مجانية.

وستقام هذه الحفلات الكبرى في المبنى الاستثنائي بوليفارد هول الذي يتسع لأربعين ألف شخص، وهو مجهز بأحدث التقنيات، كما سيكون هناك تجارب جديدة مثل عالم باربي، كما ستستضيف الرياض قلعة ديزني لأول مرة في الشرق الأوسط، للاحتفال بذكرى تأسيسها مقدمة عروضا مذهلة مستوحاة من أشهر أفلامها المتحركة.

موسم الرياض يهدف في نسخته الرابعة هذا العام لخلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

فضلا عن تمكين ما يقارب 2000 شركة محلية ودولية لإقامة أكثر التجارب الترفيهية تميّزاً حول العالم على مساحة تتجاوز 7 ملايين متر مربع.

وسيكون لـموسم الرياض في نسخته الرابعة موقع إلكتروني مطور بميزات جديدة ومنصة تذاكر معتمدة بمواصفات فريدة.