“يا رفيع التاج من آل سعود”.. كلمات مميزة من تركي آل الشيخ بمناسبة اليوم الوطني

توجه رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، بكلمات مميزة لمؤسس وموحد السعودية الراحل الملك عبد العزيز، تعبيرا عن فخره واعتزازه بتوحيده المملكة مع اقتراب اليوم الوطني السعودي، وفق روسيا اليوم.

وأعرب آل الشيخ في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، عن فخره واعتزازه بتوحيد المملكة، وقال: "يا رفيع التاج من آل سعود، كل ما شفت صورة للملك الموحِّد عبدالعزيز- طيب الله ثراه- دعيت له".

وأضاف: "وأكيد كل سعودي وسعودية ومسلم في أنحاء العالم لما قدمه لبلده وأمته والعالم أجمع، وسار على خطاه من بعده أبناؤه الكرام".

تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ إطلاق الهيئة العامة للترفيه الموقع الإلكتروني لهوية اليوم الوطني السعودي الـ93 في 3 أغسطس الجاري، حقّق الموقع أكثر من 100 ألف زيارة من قبل الأفراد والمؤسسات والشركات، لتحميل "هوية اليوم الوطني" التي تمثل "بوابة الدرعية" واحدة من أبرز مشاريعه، حيث تعد مهد انطلاق الدولة السعودية، وصاحبة الإرث التاريخي، والأصالة العريقة في المنطقة منذ قرون.

وتزامنا مع بدء العد التنازلي لـ"اليوم الوطني السعودي" الذي يوافق 23 سبتمبر المقبل، ترتفع أرقام زيارة الموقع، وإحصاءات تحميل ملفات الهوية ومشاريعها، إضافة إلى مجموعة من الأغاني الوطنية التي ترافق احتفالات السعودية، وتمثل جزءا من مظاهر الاحتفاء بها.