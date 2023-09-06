رد فعله أخاف أسطورة الملاكمة.. تركي آل الشيخ يطلب قتالًا من تايسون (فيديو)

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو مع أسطورة الملاكمة مايك تايسون، مطالبًُا متابعيه بانتظار المفاجآت.



وتم نشر مقطع الفيديو من قبل تركي آل الشيخ على الصفحة الرسمية لـ منصة إكس (تويتر سابقًا)، معلقًا على المقطع كاتبًا: “أخي الأسطورة”.

وفي الفيديو، يقول تركي آل الشيخ: "مايك، هل تلاكمني وتدخل معي في قتال، قبل أن يقول:"انتظروا مفاجأة"، ومد يديه إلى تايسون ما أخاف لاعب الملاكمة الشهير.

وسبق أن ورد أن تركي الشيخ نشر مقطع فيديو مع تايسون في الساعة 7.25 صباحًا وعلق في النهاية: "انتظر مفاجأة."

شاهد الفيديو..

🥊❤️🇸🇦with my brother the legend pic.twitter.com/exL4tMZCJu — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 6, 2023

تايسون وكريستيانو:

وفي مارس الماضي، خطف الملاكم الأمريكي ​مايك تايسون الأنظار إليه بعد تداول صورة له في الحرم المكي أثناء تأديته للعمرة رفقة الملاكم بادو جاك.

وظهر الأمريكي مايك تايسون أسطورة الوزن الثقيل في صوره جمعته مع بطل العالم في الملاكمة في وزن الكروزرويت بادو جاك، وبطل العالم في الوزن الخفيف ديفين هاني، أثناء أدائهم العمرة في الأراضي المقدسة.

وكان مايك تايسون موجود في المملكة العربية السعودية لحضور نزال الحقيقة في موسم الدرعية بالرياض، والتي جرت الأحد الماضي بجوار البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي.

وخطف الثنائي مايك تايسون وكريستيانو رونالدو الأضواء على المدرجات بعدما ظهرا يتجاذبان أطراف الحديث والتقاط الصور.

ويعتبر مايك تايسون أحد أشهر من مارس لعبة الملاكمة في العالم، وهو من مواليد 30 يونيو عام 1966 ويبلغ من العمر 56 عامًا، وحصد تايسون لقب بطولة العالمة للوزن الثقيل للمحترفين وهو يبلغ من العمر 20 عامًا فقط، وتتسع مسيرته في رياضة الملاكمة بالعديد من البطولات حتى أُطلق عليه لقب الرجل الحديد بسبب قوته وعدم هزيمته بسهولة.