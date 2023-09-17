مهرجان بغداد الدولي للمسرح يكرم سميرة عبد العزيز بهذا الموعد

يستعد مهرجان بغداد الدولي للمسرح لتكريم عدد من رواد المسرح، وذلك خلال دورته الرابعة التي ترفع شعار "لأن المسرح يضيء الحياة" 18 فنانًا مسرحيًا عربيًا، ويأتي ذلك في إطار إسهاماتهم الفنية في خدمة الحراك المسرحي طوال مسيرتهم الابداعية، ولكونهم جزءًا فاعلاً من الحراك المسرحي، وتثمينًا وتقديرًا لعطائهم الثري والجمالي.

المهرجان يقام خلال الفترة من (10 إلى 18 أكتوبر 2023) ويكرم من مصر الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، محسن العلي / العراق، سناء عبد الرحمن / العراق، مقداد مسلم / العراق، شذى سالم / العراق، جواد الشكرجي / العراق، فاطمة بن سعيدان/ تونس، إنعام البطاط / العراق، عزيز خيون / العراق، بوسلهام ضعيف/ المغرب، جواد الأسدي / العراق، محمد المنصور / الكويت ، عقيل مهدي / العراق، فلاح شاكر / العراق، محمد العبادي / الأردن، سعدي يونس / العراق، مهند هادي / العراق، حمد الرميحي/قطر.

مهرجان بغداد الدولي للمسرح

جدير بالذكر أن النسخة الرابعة من مهرجان بغداد الدولي للمسرح يُشارك فيها ، 20 عرضا مسرحيا، منها 3 عروض عراقية، و9 عربية، و8 أجنبية، وتشارك مصر بالعرض المسرحي "حيث لا يراني أحد" تأليف وإخراج محمود صلاح عطية.

ويتنافس في المهرجان أيضًا: مسرحية رسم الخرائط الخيالي – فرنسا، مسرحية جلجامش – بليجكا / تركيا، مسرحية لا علاقة له بالموضوع – البرازيل، مسرحية كونترا – المانيا، مسرحية الكنغر الأزرق – إيطاليا، مسرحية روميو وجولييت – إيطاليا، مسرحية ليزا – روسيا، مسرحية مكبث زار – إيران، مسرحية اكستازيا – المغرب، مسرحية ثورة الخشب – تونس، مسرحية خارج عن السيطرة – تونس، مسرحية مانيا – الجزائر، مسرحية نستولوجيا – الجزائر، مسرحية فرمولوجيا – الأرن، مسرحية موشكا – سلطنة عمان، مسرحية نقيق – سوريا، مسرحية بيت أبوعبدالله – العراق، مسرحية أمل – العراق، مسرحية الملك لير وساحرات مكبث - العراق.

وكانت الفنانة الفنانة سميرة عبد العزيز علقت عن اختيارها عضوًا فى مجلس الشيوخ قائلة:توقعت أن هناك خطأ فى الاسم، ولكن تم التأكيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى اختارنى ضمن المعينين بمجلس الشيوخ، متابعة: "كنت فى الإسكندرية أحضر ندوة شعرية، فسافرت للقاهرة، وسبب استغرابى أننى لم أهتم بالسياسة من قبل، فقط أقرأ الصحف فقط ولكن لم أشارك فى أى شيء سياسى فاستغربت اختيارى، سافرنا ووصلت وذهبت فى الميعاد ودخلت وجد هدى جمال عبد الناصر وهى صديقتى وسعدت للغاية أننى وجدت أحد أعرفه".

وأضافت الفنانة سميرة عبد العزيز، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: "افتقد كثيرا زوجي محفوظ عبد الرحمن رحمه الله، فكان سند لى ومرجع ادبى عظيم، فيما عرض برنامج الحياة اليوم

تقريرا حول الراحل محفوظ عبد الرحمن وأبرز أعماله والجوائز التى حصل عليها، موضحة أن أخر عمل كان يسعى للانتهاء منه ولكن الوفاة لم تمهله الانتهاء منه كان عملا عن حتشبسوت".

وحول مهرجان القلعة، قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إنها ستحضر مهرجان القلعة الموسيقى يوم الجمعة المقبل لأنه يتضمن العديد من المطربين المتميزين، ويجب أن نحارب الأغانى التى تتضمن ألفاظ بذيئة من خلال الأغانى الجيدة ومثل تلك المهرجانات ومهرجان القلعة الموسيقى يحضره الكثير من الفئات.