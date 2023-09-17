شاب يُنهي حياته بطريقة مأساوية في أطفيح

تخلص شاب من حياته بشنق نفسه في سقف غرفته، لمروره بـأزمة نفسية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بالعثور على جثة شاب معلقا في سقف غرفته بمنطقة أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

وتبين من المعاينة أن الضحية شاب يبلغ من العمر 20 عاما ويعاني من مرض نفسي دفعه إلى الانفراد بنفسه والتخلص من حياته بتلك الطريقة المأساوية، ونفت وجود شبهة جنائية في الواقعة.

ونقلت قوات الأمن جثة الضحية إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وتحرر محضر بالواقعة.

دفن جثمان سيدة لقيت مصرعها فى مشاجرة



صرحت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأحد، بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها خلال مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى نطاق دائرة القسم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا بوقوع مشاجرة بالأسلحة البيضاء في منطقة عابدين وسقوط متوفية ومصابة بين مجموعة من الأشخاص من بينهم سيدات يحملون الجنسية السودانية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين وفاة “ش. ح” 41 عامًا إثر تلقيها طعنة نافذة بالصدر، وإصابة «ش. آ» 43 عامًا سودانية بجرح قطعي 5 سم بالرأس و5 سم بالظهر وجروح متفرقة بالجسم، وتمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع قائد دراجة نارية في حادث بالأقصر



وقع حادث انقلاب دراجة نارية بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وأسفر الحادث عن مصرع قائد الدراجة وتم نقل جثمانه للمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر قد تلقت إخطاراً من غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية يقودها "الحسينى أحمد فراج" 51 سنة يعمل مسعف فى هيئة إسعاف الأقصر، وذلك لدى عودته من العمل فى طريقه لمنزله، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 13 في حادث سير بطريق القاهرة أسيوط



تعرض 13 مواطناً للإصابة في حادث تصادم وقع بين سيارتين إحداهما ربع نقل والأخري ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما نقل والأخري ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 13 وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

تفاصيل مصرع فتاة في انهيار عقار بالعمرانية



كشفت تحقيقات رجال مباحث الجيزة تفاصيل مصرع فتاة في انهيار عقار مكون من 3 طوابق في منطقة العمرانية، وتبين أن الفتاة كانت في شرفة شقة مجاورة للعقار المنهار وأثناء سقوطه تصادف وجودها في البلكونة وتسبب في إصابتها التي أودت بحياتها.

تلقت غرفة الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من شرطة النجدة، بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة العمرانية خالٍ من السكان، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ؛ في محاولة لإنقاذ الناجين أسفل أنقاض العقار.

بانتقال قوات الأمن والحماية المدنية والمعاينة تبين أن العقار مكون من 3 طوابق وغير مأهول بالسكان، وأن سقوطه أدى إلى انهيار 2 بلكونة من العقار المقام المواجه له.

وأسفر انهيار العقار عن مصرع فتاة مقيمة بعقار مجاور تدعى "أمال خالد" 18 عاما؛ نتيجة سقوط أجزاء من العقار المنهار عليها.

وتقوم النيابة والجهات المختصة حاليا باتخاذ إجراءاتها؛ للوقوف على سبب انهيار العقار والبحث عن مصابين أو ضحايا تحت الأنقاض.