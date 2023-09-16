مصرع وإصابة 17 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بالجيزة

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 15 آخرون؛ إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الواحات، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقت غرفة إدارة النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث على طريق الواحات، ووجود ضحايا ومصابين، على الفور انتقل رجال الامن والمرور لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارات الإسعاف

وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق، مما أسفر مصرع اثنين وإصابة 15 أخرين وتم نقلهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة سيدتين خلال سيرهما في حادث تصادم تروسيكل بالأقصر



أصيبت سيدتان بكسور بمنطقة المنشية بقلب مدينة الأقصر، نتيجة إصابتهما في حادث تصادم تروسيكل صدمهما خلال سيرهما بالشارع.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الأقصر، من شرطة النجدة؛ يفيد بوقوع حادث تصادم تروسيكل بمواطنتين خلال سيرهما؛ أسفر عنه إصابة سيدتين بكسور في منطقة المنشية بمدينة الأقصر.

أسماء المصابين

وانتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث؛ ليتبين إصابة كل من: ناهد حافظ زكي، 39 سنة، باشتباه كسر بالقدمين، ومها سلطان عفيفي، باشتباه كسر بالقدم اليمنى.

وتم نقل المصابتين على الفور إلى مستشفى الكرنك الدولي بالأقصر؛ لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.

تناول صابون سائل..شاب يقدم على إنهاء حياته بالاقصر

كما أقدم شاب بمدينة الأقصر، على محاولة لإنهاء حياته بتناول وشرب كمية من الصابون السائل، وذلك لمروره بضائقة نفسية.

تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تلقته مديرية أمن الأقصر من شرطة النجدة ، يفيد بإقدام شاب على محاولة لإنهاء حياته وذلك بتناول وشرب كمية من الصابون السائل.

وانتقلت على الفور سيارات الشرطة والإسعاف والأجهزة المعنية لموقع الحادث لتجد شاب يدعى" ع.م.ب، 18 سنة" ، في حالة غيبوبة وإغماء، وذلك نتيجة لتناوله كمية من الصابون السائل لإنهاء حياته.

ونقلت سيارة الإسعاف على الفور الشاب إلى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابع لهيئة الرعاية الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.

حبس سيدة متهمة بإدارة كيان تعليمي وهمي في المنصورة



أمرت النيابة العامة بالدقهلية، بحبس سيدة تدير كيانا تعليميا وهميا 4 أيام على ذمة التحقيقات، للنصب على راغبي الحصول على الشهادات الجامعية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة البحيرة) بإدارة كيان تعليمى"غير مرخص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية، واتخاذها من مقر الأكاديمية وكرًا لممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على شهادات جامعية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل بالمؤسسات والهيئات الكبرى بالداخل والخارج وتمكنت خلال ذلك من استقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من استهدافها وضبطها، وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليه تم ضبط (عدد من الشهادات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة تفيد اجتيازهم دورات تدريبية فى مجالات مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية وبعضها ممهور بخاتم شعار الجمهورية "المقلد" - عدد من الكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية - مجموعة كبيرة من أوراق الدعاية للأكاديمية والمجالات الدراسية بها فى تخصصات مختلفة - ۲ أكلاشيه بإسم الأكاديمية - مجموعة من الكتب والمناهج الدراسية للمواد التى يتم تدريسها بالأكاديمية - 3 هواتف محمول "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على رسائل نصية ومحادثات صوتية بين المتهمة وآخرين تفيد نشاطها الإجرامى" - 2 جهاز لاب توب وجهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصهم فنيًا تبين إحتوائهم على صور الشهادات المضبوطة والعديد من الملفات الخاصة بنشاط الأكاديمية" - مبلغ مالى من متحصلات نشاطها الإجرامى).

وبمواجهة المتهمة أقرت بنشاطها الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

حبس ثلاثة أشخاص متهمين بالنصب على ربة منزل بالبساتين

كما أمرت نيابة البساتين الجزئية ، بحبس ثلاثة أشخاص متهمين بالنصب على ربة منزل، وإرغامها على توقيع عدد من إيصالات الأمانة وسرقة هاتفها، بعد استدراجها بحجة إعطائها قرضا ماليا بنطاق دائرة القسم، وذلك 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وتلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من ربة منزل بتضررها من أشخاص مجهولين، لقيامهم بالنصب عليها والاتفاق معها على إعطائها قرضا ماليا نظير التوقيع على عدد من إيصالات الأمانة، وتم التقابل معها وشقيقها بأحد المناطق بدائرة القسم، لتسليمها المبلغ المالي إلا أنها فوجئت - عقب توقيعها على إيصالات الأمانة - أنهم قاموا بالاستيلاء على هاتفها المحمول، وصرفهما دون إعطائها المبلغ المتفق عليه،وبإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 أشخاص.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم (32 إيصال أمانة "مُذيلين بتوقيع المجنى عليها" – 2 هاتف محمول "خاصين بالمجني عليهما") وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأقر الأول بأنه نظرًا لارتباطه بصلة نسب بزوج المُبلغة "متواجد حاليًا خارج البلاد" ، وقيام الأخير بالتحصل منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها في مجال بيع الهواتف المحمولة دون أخذ الضمانات اللازمة عليه واكتشافهم عقب ذلك سفره خارج البلاد دون رد المبالغ المالية، اختمرت فى ذهنه الاستعانة بالشخصين الآخرين لاستدراج "المجني عليها" عقب علمهم برغبتها في اقتراض مبلغ مالي ،وقاموا بالتواصل معها وإيهامها بعملهم بإحدى شركات القروض، وارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.