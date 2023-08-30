كشف ملابسات فيديو لقائد دراجة نارية يقوم بحركات استعراضية

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد دراجة نارية بحركات استعراضية بالقاهرة، كما تمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تعليق مدعوم بمقطع فيديو يظهر خلاله قائد دراجة نارية يقوم بحركات استعراضية، معرضا حياته والمواطنين للخطر.

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال الدراجة وقائدها.

