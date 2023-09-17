نائبات الشرقية على مائدة الصالون البرلماني لأعضاء برلمان شباب وشيوخ الزقازيق

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، صالون برلماني بمشاركة ١٠٠ شاب وفتاة من المتميزين في أنشطة مراكز الشباب والأعضاء الجدد لبرلمان شباب، وذلك بمركز شباب ناصر التابع لإدارة الزقازيق شرق.

حضر الصالون البرلماني؛ النائبة عائشة هاشم عضو معين في برلمان الشيوخ المصري ووالدة شهيد الواجب الوطني الضابط محمد عيد عبد السلام، والتي تحدثت فيه عن انجازات الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووجهت رسالة وطنية للشباب بأسلوب تربوي للمشاركة السياسية والمجتمعية وانعكاسها على الأمن القومي الداخلي لوطننا الحبيب.

كما شاركت المهندسة إيمان خضر عضو مجلس النواب؛ الصالون البرلماني، ودعت الشباب للتغلب على التحديات التي تواجه المجتمع والتي وصفتها بأنها عالمية، وأن دور الشباب عدم الانسياق نحو الشائعات أو الأفكار المحبطة.

وأوضحت النائبة مروة هاشم أن الفترة الحالية تتطلب من الشباب شحذ الهمم والاتحاد، وتوحيد الصفوف، وتعظيم الجهود حتى يتسنى لهم التعاون مع أجهزة الدولة في الدفع بعملية التنمية الشاملة في جميع مجالاتها.

وتحدث الدكتور أيمن عبد المقصود، والذي حضر نيابة عن الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، للشباب؛ عن أهمية وضرورة المشاركة السياسية وأن دور نماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية هو التدريب على المشاركة والفهم الكامل للاختصاصات المجالس النيابية وقانونها وأدوارها.

واختتمت اللقاء دكتورة رحاب عسكر مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، بأن وجود النواب في هذا الحدث دليل على المشاركة الشعبية وتضافر الجهود من أجل إعلاء شأن الوطن.

وناشدت الشباب؛ أعضاء كيانات شبابية ونماذج محاكاة، بضرورة الاندماج في أنشطة مديرية الشباب والرياضة وأن المديرية على أتم استعداد لتفعيل المبادرات الشبابية.