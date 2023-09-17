إحالة مُتهمة بسرقة المشغولات الذهبية من منزل بالجيزة للمُحاكمة

قررت جهات التحقيق إحالة سيدة للمحاكمة الجنائية وذلك لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من ربة منزل تقيم في منطقة الجيزة، حال قيامها بتنظيف الشقة ملكها، واتجهت لبيعها فى منطقة الجمالية، وتم ضبطها اثناء عرضها للبيع.

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وكانت النيابة قد قررت فى وقت سابق حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية، بسرعة التحريات حول المتهمة للوقوف على نشاطها لاستكمال التحقيقات، ووجهت لها تهمة السرقة.

وأسفرت الجهود عن ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الجمالية، وبحوزتها مشغولات ذهبية عبارة عن (٢ سلسلة - دلاية - إنسيال - خاتم - مصحف ذهب - ساعة يد)، وإعترفت بسرقتهم من مسكن إحدى السيدات مقيمة بالجيزة) بأسلوب المغافلة حال قيامها بتنظيف الشقة محل سكنها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.