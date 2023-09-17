حريق في مزرعة مواشي بالفيوم بسبب ماس كهربائي

شب حريق في مزرعة ماشية في طاميه بالفيوم، صباح اليوم الأحد، إثر حدوث ماس كهربائي في الدائرة الكهربية للمزرعة والتي أحدثت بعض الشرر فاشتعلت النيران على الفور، وسرعان ما امتدت إلى مساحة كبيرة بالمزرعة.

انتقلت على الفور سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يلتهم الماشية ومحتويات المزرعة. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

السيطرة على الحريق

تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، بورود بلاغ لشرطة النجدة، باندلاع حريق هائل في مزرعة أبو خليل على طريق الروضة/ طامية.

وتمكنت قوات الحماية المدنية ورجال الإطفاء بمحافظة الفيوم، من السيطرة على الحريق، دون وقوع خسائر في الأرواح البشرية، أو أيّة إصابات، بينما اقتصرت الخسائر على نفوق عدد من الماشية جراء الحريق.

وتبينّ من المعاينة المبدئية ، أنّ ماس كهربائي تسبب في اندلاع النيران بالمزرعة، وأنّ الحريق قضاء وقدر، ولا توجد أي شبهة جنائية، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.