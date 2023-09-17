الأحد 17 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

أبشر توضح كيفية الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين إلكترونيًا

منصة ابشر
منصة ابشر

أتاحت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية السعودية، خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين إلكترونيًا، وذلك عبر حساب المقيم على المنصة.

وأوضحت المنصة أن الخطوات كالتالي:

  1. تسجيل الدخول على حساب أبشر.
  2. اختيار تبويب "أفراد الأسرة".
  3. الضغط على "استعلامات".
  4. اختيار "التعريف بفرد أسرة".

وأكدت المنصة أن التأمين الصحي للمقيمين إلزامي لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى ضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة في حالة المرض أو الإصابة.

وأضافت أن التأمين الصحي للمقيمين يجب أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن عام واحد، ويغطي جميع التخصصات الطبية الأساسية، بما في ذلك الطب العام والطوارئ والجراحة والأسنان.

txt

السعودية وكوبا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

 أسعار التأمين الصحي 

وأشارت المنصة إلى أن أسعار التأمين الصحي للمقيمين تختلف حسب العمر وحالة الإقامة ونوع التأمين، كما تختلف الوثائق المطلوبة للحصول على التأمين الصحي للمقيمين حسب نوع التأمين، ولكن بشكل عام تتطلب الشركات الوثائق التالية:

  • صورة من جواز السفر.
  • صورة من إقامة المقيم.
  • صورة من بطاقة العائلة للمقيمين المتزوجين.
  • صورة من شهادة الميلاد للأطفال.

وأكدت المنصة أن الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين إلكترونيًا يُعد من الخدمات الهامة التي تسهل على المقيمين في المملكة العربية السعودية التأكد من صلاحية التأمين الصحي الخاص بهم.

txt

مدحت شلبي يخطف الأضواء بـ "إفيهاته" في السعودية

مواد متعلقة

السعودية وكوبا تبحثان تعزيز التعاون المشترك

السعودية تعتقل 827 شخصًا حاولوا دخول المملكة بطرق غير شرعية

"أرامكو" السعودية تستحوذ على “إسماكس”

الجريدة الورقية