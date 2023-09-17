أبشر توضح كيفية الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين إلكترونيًا

أتاحت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية السعودية، خطوات الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين إلكترونيًا، وذلك عبر حساب المقيم على المنصة.

وأوضحت المنصة أن الخطوات كالتالي:

تسجيل الدخول على حساب أبشر. اختيار تبويب "أفراد الأسرة". الضغط على "استعلامات". اختيار "التعريف بفرد أسرة".

وأكدت المنصة أن التأمين الصحي للمقيمين إلزامي لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية، ويهدف إلى ضمان حصولهم على الرعاية الصحية اللازمة في حالة المرض أو الإصابة.

وأضافت أن التأمين الصحي للمقيمين يجب أن يكون ساري المفعول لمدة لا تقل عن عام واحد، ويغطي جميع التخصصات الطبية الأساسية، بما في ذلك الطب العام والطوارئ والجراحة والأسنان.

أسعار التأمين الصحي

وأشارت المنصة إلى أن أسعار التأمين الصحي للمقيمين تختلف حسب العمر وحالة الإقامة ونوع التأمين، كما تختلف الوثائق المطلوبة للحصول على التأمين الصحي للمقيمين حسب نوع التأمين، ولكن بشكل عام تتطلب الشركات الوثائق التالية:

صورة من جواز السفر.

صورة من إقامة المقيم.

صورة من بطاقة العائلة للمقيمين المتزوجين.

صورة من شهادة الميلاد للأطفال.

وأكدت المنصة أن الاستعلام عن التأمين الصحي للمقيمين إلكترونيًا يُعد من الخدمات الهامة التي تسهل على المقيمين في المملكة العربية السعودية التأكد من صلاحية التأمين الصحي الخاص بهم.