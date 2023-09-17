مدحت شلبي يخطف الأضواء بـ "إفيهاته" في السعودية

خطف المعلق الرياضي المصري مدحت شلبي الأضواء في السعودية، بعدما علق على مباراة الهلال أمام الرياض، ضمن الجولة السادسة من دوري "روشن" السعودي.

وكانت شبكة قنوات "ssc" السعودية، والحاصلة على حقوق دوري روشن، قد أعلنت الأسبوعين الماضيين تعاقدها مع المعلق المصري مدحت شلبي ، ليبدأ رحلة جديدة بالتعليق على الدوري السعودي.

وشهدت مواجهة الهلال أمام الرياض عدد من "إفيهات" مدحت شلبي والتي اعتاد عليها خلال تعليقه على الدوري المصري، حيث أعجبت الجمهور السعودي، مما جعله حديث الساعة في المملكة.

إفيهات مدحت شلبي

كانت أبرز "إفيهات" مدحت شلبي خلال المباراة: " "لبانة خيسوس، وترجمة مجري وبرتقالي، والقصير المكير، والمادة ٣ من لائحة البطاطا، يا نهار أبيض يا نهار أبيض، وانت عارف مدفوع فيه كام مليون ده".

تعليق محدت شلبي على تألقه خلال مباراة الهلال والرياض

علق مدحت شلبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر"، حيث قال: "مصر والسعودية قلب واحد ولم أتردد لحظة واحدة بعدما كلفت بالتعليق على مباريات الدوري السعودي".

وأضاف: "عندما ذهبت كنت هايب الموقف شوية وقعدت 15 يوم من لحظة بالعمل في قنوات إس إس سي، بذاكر الكرة السعودية وعلى مباراة الهلال والرياض".

وتابع:"التليفزيون مكنش بيتقلب عن قناة SSC لدرجة إن سحر نوح مراتي بتقولي كفاية كورة أقولها لأ ده أنا لازم أروح أشرف الناس اللى اهتموا وسعوا إنهم يتعاقدوا معايا".

وأردف شلبي تصريحاته: "لما ذهبت لقيتهم في قمة الذوق والشياكة واللياقة والأناقة في استقبالي، وكان عندي نوع من الحذر والتخوف والرهبة لإن جو جديد ودوري جديد وجمهور جديد بالنسبة لي".

وأردف: "قبل ما أدخل كابينة التعليق على مباراة الهلال والرياض لقيت الناس بترحب بيا على البوابة بطريقة أزالت رهبتي"ز

وأستطرد: "عندما نازلت من باب العربية لقيت مجموعة من السعوديين أكتر من 15 ولد في سن من 10 إلى 12 سنة اتلموا عليا بحب شديد وقعدت أتصور مع واحد واحد والشعور ده أعطاني إحساس بأن هناك خط ربط معاهم، وتم توفير كل اللى أنا عايزه والماتش كان حلو".

وتابع شلبي تصريحاته: "عندما بدأت تعليقي استعنت ببيت شعر أرد به على الأوروبيين وقلت لهم، أحرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنس، لأ يا أخويا بلابلنا هتاخد اللي هي عايزاه وخلي الطير عندك، وانسجمنا".

واختتم: "المفاجأة السارة إن أصدقائنا في إم بي سي لقيت الواتس أب انفجر وقالولي انت تريند في السعودية ومصر، واندهشت إني تريند في مصر وكمان فيه ماتش الأهلي".

الجدير بالذكر أن الهلال نجح في تحقيق الفوز على نظيره الرياض بنتيجة 5/0، في المباراة التي شهدها ملعب الأمير فيصل بن فهد.