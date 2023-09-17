الزمالك يخوض مرانه الصباحي بفندق الإقامة بـ تنزانيا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانه صباح اليوم فى صالة الجيمانيزيوم بفندق الإقامة في تنزانيا قبل العودة إلى القاهرة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول للزمالك، العاصمة التنزانيه دار السلام فى الخامسه مساء اليوم ومنها إلى مطار أديس أبابا و تمكث تراتزيت ثلاث ساعات قبل العوده إلى القاهره لتصل فى الثانيه فجر غدا الإثنين، عقب خوض لقاء أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض لقاء بيراميدز المقرر له يوم الخميس المقبل في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز والتي ستقام باستاد الدفاع الجوي.

وكان الزمالك قد تلقى خسارة من نظيره أرتا سولار التنزاني بهدفين نظيفين، ضمن منافسات ذهاب الدوري الـ 32 ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.