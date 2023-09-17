أستاذ تمويل: قرارات الرئيس السيسي تؤكد درايته الكاملة بموجة الغلاء

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي وجهها للحكومة اليوم، هي نتاج طبيعي لكافة أحاديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال هذه التصريحات كان يعبر عن متابعته ومعرفته التامة بموجة ارتفاع الأسعار، وأن المواطن يئن من ارتفاع الأسعار وظروف المعيشة الصعبة.

وأضاف إبراهيم، خلال لقائه عبر فضائية extra news، أنه كان هناك خلال الأشهر الماضية بعض الأفكار والطروحات التي تمت دراستها وتقييمها، ومن ثم صدر التوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة.

وأوضح الدكتور هشام إبراهيم، أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم كان معنيًا بشكل كبير بأسعار المعاشات لذوي الدخول المنخفضة الذين تأثروا بحد الإعفاء الضريبي وبالتالي رفع حد الإعفاء الضريبي وهو ما يعتبر تخفيف المعاناة عن محدودي الدخل، لأنها تعتبر الفئة التي تضررت بشدة خلال الأشهر الماضية بسبب ارتفاع الأسعار، الذي يأتي جزء كبير منها من الخارج ، حيث يواجه العالم موجة ارتفاع أسعار جراء جائحة كورونا، وازداد الأمر سوءًا بعد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث دخلنا في أزمة اقتصادية عالمية.