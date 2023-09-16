اقرأ غدًا بالوفد.. "السيسي" يصدر حزمة قرارات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الأحد، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي يصدر حزمة قرارات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

زيادة لـ "تكافل وكرامة" بإجمالي 5 ملايين أسرة

4 آلاف جنيه الحد الأدنى للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية

زيادة غلاء المعيشة إلى 600 جنيه للعاملين وأصحاب المعاشات 15%

زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بجدول النقابة

إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات التأخير المستحقة للتعمير

رفع الحد الضريبي بنسبة 25% من 36 ألفًا إلى 45 ألف جنيه

الزمالك يسقط في فخ الخسارة أمام أرتا سولار الجيبوتي

كارثة جديدة تلحق بالجزائر.. حريق هائل يلتهم الغابات والنيران تقترب من المناطق المأهولة بالسكان

"الخارجية" تطمئن على المصريين في ليبيا

تحذيرات من انهيار سد النهضة وسيناريو "درنة" في السودان