الشباب والرياضة: ختام المرحلة الأولى من المشروع القومي للتأهيل والتدريب

اختتمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني " الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر بالتعاون مع الكيان الشبابي" « اتحاد طلاب تحيا مصر»، المرحلة الأولي من المشروع القومي للتأهيل والتدريب“Career Boost Training" بـمركز شباب الجزيرة .

بمشاركة 1000 شابًا وشابة من القيادات والكوادر الشبابية بــ14 محافظة [ شمال سيناء ؛ الإسماعيلية ؛ الشرقية ؛ الدقهلية ؛ المنوفية ؛ البحيرة ؛ بني سويف ؛ أسيوط ؛ الغربية ؛ البحيرة ؛ القاهرة ؛ القليوبية ؛الإسكندرية ؛ سوهاج ] ، برعاية الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة، وبحضور إيمان عبد الجابر ، رئيس الادارة المركزية للتعليم المدنى ، الدكتور محمد غنيم ، مدير عام التعليم المدنى وتاهيل الكوادر الشبابية، المستشار الفريد رمزي اسكندر ، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ، مصطفي قطامش ، رئيس اتحاد طلاب تحيا مصر ، الدكتورة سلوى عبدالسلام ، مستشار العلاقات العامة بإتحاد طلاب تحيا مصر ، الدكتور عماد قطارة ، الخبير الاقتصادي ،الدكتور حاتم عبد الخالق ، رئيس ليونز مصر ، عبد العزيز سمير ، رئيس اتحاد شباب العمال " .



موعد المرحلة الثانية

استعرض المشاركون فيلمًا توثيقيًا يبرز ما دار من فعاليات متنوعه المشروع (Design &Content TOT ، Soft Skills ، HR ، PR ، Marketing ، ICDL ، CV & Interview) وذلك في إطار فعاليات "المُنتدى الوطني لبناء الوعي" محور بناء الوعي الاقتصادي لدى الكوادر والقيادات الشبابية بمحافظات الجمهورية .

ومن المقرر البدء في المرحلة الثانية خلال المرحلة المقبلة لتأهيل وتدريب الشباب والشابات علي التدريبات سالفة الذكر.

جدير بالذكر ان انطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات ندوة بناء الوعي والسلم المجتمعي والتى تأتي ضمن مبادرة وطن واحد التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات المصرية والذي تم تنظيمه بنادى المؤسسة العمالية بشبرا الخيمة بالتعاون مع محافظة القليوبية، برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وبحضور الشيخ كامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، وبمشاركة مايزيد عن العشر الاف مواطن والعديد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والعديد من الشخصيات العامة

تقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر للشيخ كامل مطر على جهوده خلال الفترة الماضية من خلال مجلس القبائل والعائلات المصرية فى تنمية الوعي لدى المواطن المصري كما تقدم بالشكر الى نواب الشعب والشوري على جهودهم مع الحكومة والدولة المصرية.

واضاف صبحي أن الشباب المصري فى الجمهورية الجديدة والتى تعطيهم الدولة بقيادة الرئيس السيسي الأولوية والاهتمام التام فى شتى المجالات، مشيراً الى الجمع الغفير الذي حضر ندوة اليوم أن دل فإنه يدل على الوعي الكبير للشعب المصري .

واوضح وزير الشباب والرياضة على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي قد نجحت في اقامة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية العملاقة والتى بالفعل انعكست فى تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري كما كانت لمبادرة سيادة الرئيس حياة كريمة نموذج رائع نحو وضع المواطن المصري وتحسين جوده حياته وبناء مجتمع مثالي ولما كان الوعي يشكل وجدان الاوطان لذا كانت اهمية عقد تلك الندوة للتعريف بأهمية الوعي المجتمعي .

