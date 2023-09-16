وزير الرياضة يهنئ ثنائي منتخب تنس الطاولة لفوزهم ببطولة أفريقيا والتأهل لأوليمبياد باريس

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لاعب المنتخب المصري عمر عصر ودينا مشرف في تنس الطاولة، بعد التتويج ببطولة أفريقيا في منافسات الزوجي المختلط.

حيث فاز لاعبي المنتخب لتنس الطاولة علي بطلي نيجيريا بنتيجة 3-1، وتوجا ببطولة أفريقيا لتنس الطاولة بمنافسات الزوجي المختلط ويتأهلان إلى أولمبياد باريس.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تُقدر أبطال مصر الرياضيين، وانجازاتهم التي يحققونها في مختلف المحافل الدولية، وتثق في قدرتهم على تحدى الصعاب واعتلاء منصات التتويج، استكمالاً لسلسلة الانجازات التي تشهدها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.