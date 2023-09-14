وزير الرياضة يهنئ يمنى عياد كأول لاعبة في الملاكمة تتأهل لأولمبياد باريس

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبة المنتخب المصري للملاكمة يمنى عياد، بعد فوزها على لاعبة الجزائر فاطمة عبدالقادر بنصف نهائي وزن 54 كجم ببطولة افريقيا، وتأهلها رسميًا إلي أوليمبياد باريس، كأول لاعبة مصرية تتأهل في الملاكمة.



وجدد الدكتور أشرف صبحي تأكيده أن الرياضة المصرية تحقق العديد من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية في جميع المنافسات الدولية بفضل دعم القيادة السياسية للمنظومة الرياضية، والعمل على تهيئة الأجواء حول اللاعبين وتلبية احتياجاتهم وإعدادهم على النحو الأمثل.

38 لاعب مصري يتأهل إلى أولمبياد باريس 2024

وبذلك يرتفع عدد المصريين المتأهلين الى أولمبياد باريس 2024 إلى (38) لاعب ولاعبة، كرة القدم (18)، السباحة التوقيعية (8)، تنس الطاولة (6)، الخماسي الحديث (3) الرماية (1) السباحة (1)، والملاكمة(1).

وبذلك أصبحت يمنى عياد، أول ملاكمة مصرية تتأهل إلى الأولمبياد الصيفية بعد تأهلها لنهائي بطولة أفريقيا في منافسات وزن تحت 54 كجم.

وكانت يمنى عياد، قد وصلت إلى مباراة نصف النهائي، بعد فوزها على بطلة إثيوبيا بنتيجة 5 - 0.

ميدالية برونزية لـ يمنى عياد في ألعاب البحر المتوسط

وكانت يمنى قد حققت العام الماضي الميدالية البرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة وهران الجزائرية، كأول ملاكمة مصرية في التاريخ.

وتشارك مصر ببعثة مكونة من عبد الله السعيد، وزن -51 كجم رجال وأمير محمد، وزن -57 ك رجال وعمر عبد العزيز، وزن -63.5 ك رجال وعمر العوضي، وزن -71 ك رجال وعبد الرحمن عرابي، وزن -80 ك رجال وحازم نادر، وزن -92 ك رجال ويسري رزق، وزن +92 ك رجال و حبيبة إبراهيم، وزن -50 ك سيدات ويمنى عياد، وزن -54 ك سيدات وروان عزت، وزن -57 ك سيدات ورحمة محفوظ، وزن -60 ك سيدات

وستُقام الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس، فرنسا. سيكون هناك ما مجموعه 35 منشأةً، إلى جانب 14 موقعًا ستحتضن 24 رياضة أولمبية تقع جميعها ضمن 10 كم من القرية الأولمبية. ستجري الألعاب في عدة مواقع حول باريس على غرار لي-زيفلين، او-دو-سان، سان-ايه-مارن، وسان-سان-دوني. غير أن الألعاب الاولمبية باريس 2024 ستتسع لتشمل الكثير من المناطق الأخرى في فرنسا، حيث ستُلعب بطولة كرة القدم في ست مدن أخرى (بوردو، نانت، ليون، سانت-اتيان، نيس ومارسيليا)، بينما ستقام منافسات القوارب الشراعية في مارسيليا، وتجرى منافسات ركوب الأموج في موقع تياهوبو في تاهيتي.