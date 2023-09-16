الأرثوذكسية تشارك في لقاء "حياة كريمة" ببني سويف.. شاهد

يشارك الأنبا غبريال أسقف بني سويف، اليوم السبت، في فعاليات مشروعات حياة كريمة المقام حاليا في ببا التابعة للمحافظة.

يتوافد إلي الفعاليات عدد من الآباء الكهنة ورموز وأحبار الكنيسة وممثلي الأرثوذكسية بالمحافظة على رأسهم نيافة الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وتوابعها ومن المقرر أن يصل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومجموعة أعضاء الهيئات العامة بالمجتمع.

ترأس أسقف بني سويف، أمس العظة الأسبوعية ولقاء درس الكتاب المقدس بمقر المطرانية في كنيسة "العذراء مريم"، حول الاصحاح ٢٢ سفر ملوك الثاني، فضلا عن مشاركة فريق كورال الدير "أم النور" في تقديم عدد من الترانيم والألحان الروحية.

جاء هذا بعد أيام من احتفالية رأس السنة القبطية وعيد النيروز الذي تخلل اقامة الطقس الفريحي ومن المقرر أن تستمر الكنيسة القبطية هذه الفعاليات لمدة 17 يومًا، من خلال الأعياد السيدية وينتهى باقامة عيد الصليب المجيد بالتزامن مع تذكار القديس برسوم العريان المقرر في 27 سبتمبر الجاري.

تُرجع المصادر التاريخية لهذه المناسبة حسب ماذكرت أن الاحتفال بـ"النيروز" أحد مظاهر والتقاليد بمصر القديمة ولاتزال الكنيسة القبطية تعيد إحيائها سنويًا لتتفرد بتراث عريق يحمل من عبق التاريخ ما يميزها عن نظيرتها من ذات العقيدة في بلاد الغرب.

وتعود أصل كلمة النيروز إلى اللغة السريانية وتعنى "العيد"، بينما تعني في اللغة القبطية الأنهار ولعل لهذا الإسم السبب وراء اقترانها بموسم فيضان النيل الذي يُعد عصب الحضارة الفرعونية رمز الخير والخصوبة آنذاك.