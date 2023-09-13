تفاصيل مشاركة "الإنجيلية" في لقاء "في حب مصر" بالمنوفية

بعد نجاح مبادرة ازرع

تشارك الهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم الثلاثاء، في فعاليات احتفالية كتف في كتف بالتعاون مع التحالف الوطني المقام حاليًا باستاد جامعة المنوفية تحت عنوان “يوم في حب مصر”.

يأتي مشاركة الهيئة الإنجيلية بعد نجاح المرحلة الأولى لمبادرة "ازرع"، والوصول إلى ١٠٠ ألف مزارع ومستمرون في المرحلة الثانية للوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع من جميع محافظات الجمهورية، والتي أشاد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المرحلة الأولى للمبادرة يناير الماضي.

ومن جانبها، قالت الأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: "حققنا المخطط في المرحلة الأولى وملتزمون بالعمل في مبادرة "ازرع" في المرحلة الثانية حتى نحقق الحلم الأكبر بالوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح، والتحالف الوطني يقوم بعمل عظيم في التنسيق بين مجهودات مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الخير للمصريين وبلادنا العزيزة".

يشهد الحفل تكريم مجموعة من ذوي القدرات الخاصة، ومن الهيئة الإنجيلية يتقدم "محمود نبوي علام"، عضو المنتدي المصري للأشخاص ذوي الإعاقة عن محافظة المنوفية والذي قامت الهيئة بتأسيسه في عام ٢٠١٦.

ويلعب محمود نبوي دورا بارزا في أنشطة المنتدي المصري للأشخاص ذوي الإعاقة وبالتحديد في توصيل أراء ومطالب الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى محافظة المنوفية.