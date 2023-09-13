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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بعد نجاح مبادرة ازرع

تفاصيل مشاركة "الإنجيلية" في لقاء "في حب مصر" بالمنوفية

الإنجيلية في فعاليات
الإنجيلية في فعاليات استاد جامعة المنوفية

تشارك الهيئة القبطية الإنجيلية، اليوم الثلاثاء، في فعاليات احتفالية  كتف في كتف بالتعاون مع التحالف الوطني المقام حاليًا باستاد جامعة المنوفية تحت عنوان “يوم في حب مصر”.

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تفاصيل لقاء رئيس الإنجيلية بوفد البحوث الإماراتي.. صور

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تفاصيل لقاء رئيس الإنجيلية بوفد البحوث الإماراتي.. صور

يأتي مشاركة الهيئة الإنجيلية بعد نجاح المرحلة الأولى لمبادرة "ازرع"، والوصول إلى ١٠٠ ألف مزارع ومستمرون في المرحلة الثانية للوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع من جميع محافظات الجمهورية، والتي أشاد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المرحلة الأولى  للمبادرة يناير الماضي.

ومن جانبها، قالت الأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية: "حققنا المخطط في المرحلة الأولى  وملتزمون بالعمل في مبادرة "ازرع" في المرحلة الثانية حتى نحقق الحلم الأكبر بالوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح، والتحالف الوطني يقوم بعمل عظيم في التنسيق بين مجهودات مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الخير للمصريين وبلادنا العزيزة".

يشهد الحفل تكريم مجموعة من ذوي القدرات الخاصة، ومن الهيئة الإنجيلية  يتقدم "محمود نبوي علام"،  عضو المنتدي المصري للأشخاص ذوي الإعاقة عن محافظة المنوفية والذي قامت الهيئة بتأسيسه في عام ٢٠١٦.

ويلعب محمود نبوي دورا بارزا في أنشطة المنتدي المصري للأشخاص ذوي الإعاقة وبالتحديد في توصيل أراء ومطالب الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى محافظة المنوفية.

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