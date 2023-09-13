بدء فعاليات "في حب مصر" بمشاركة الكنيسة الإنجيلية..شاهد

بدأت منذ قليل، فعاليات لقاء "في حب مصر..كتف في كتف" بمشاركة الهيئة القبطية الإنجيلية والتحالف الوطني و حياة كريمة، بإستاد جامعة المنوفية.

استهلت الاحتفالية بالنشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، عقبها تقديم فقرات قرآنية ومجموعة من الاغاني الوطنية التاريخية، ويشارك الفنان حكيم في الحفل الوطني المقام في شبين الكوم.

يأتي هذا اللقاء للهيئة الانجيلية بعد نجاح المرحلة الأولى لمبادرة "ازرع"، والوصول إلى ١٠٠ ألف مزارع ومستمرون في المرحلة الثانية للوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع من جميع محافظات الجمهورية، والتي أشاد بها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المرحلة الأولى للمبادرة يناير الماضي.

وفي هذا الصدد، كانت الأستاذة مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، صرحت قائلة: "حققنا المخطط في المرحلة الأولى، ولازلنا نعمل في مبادرة "ازرع" بالمرحلة الثانية حتى نحقق الحلم الأكبر بالوصول إلى ٥٠٠ ألف مزارع وزراعة مليون فدان قمح، والتحالف الوطني يقوم بعمل عظيم في التنسيق بين مجهودات مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق الخير للمصريين وبلادنا العزيزة".

تشهد الاحتفالية بتكريم ذوي القدرات الخاصة في المجالات المختلفة ، ومن الهيئة الإنجيلية يتقدم " محمود نبوي علام"، عضو المنتدي المصري للاشخاص ذوي الاعاقه عن محافظه المنوفيه و الذي قامت الهيئة بتأسيسه في عام ٢٠١٦.

قدم "نبوي" دور بارز في انشطه المنتدي المصري للاشخاص ذوي الاعاقه و بالتحديد في توصيل اراء و مطالب الاشخاص ذوي الاعاقه علي مستوي المحافظه.