أنهى حياة عامل خردة .. حبس مالك اسطبل 4 أيام على ذمة التحقيق

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بالتعدي على 3 أشخاص والتسبب في وفاة أحدهم بالجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتواصل النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة تعدي صاحب اسطبل خيل على 3 أشخاص والتسبب في وفاة أحدهم من عمال جمع الكرتون من المتعاملين معه في مجال الخردة.

حبس مالك اسطبل

وتم نقل جثة الشخص المتوفي إلى المستشفى داخل الشرحة والتحفظ على جثة تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وتاريخ الوفاة والإصابات المتواجدة بالجثة.

كما كلفت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وتفريغ الكاميرات والاستماع إلى أقوال الشهود.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك اسطبل خيل، بتهمة التعدي على 3 أشخاص والتسبب في وفاة أحدهم في الوراق.

وتعود البداية إلى ورود بلاغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من مالك إسطبل خيل ، كائن بدائرة القسم، أنه حال حضوره لمحل عمله اكتشف قيام شخصين بالتعدي على شخص آخر ما أدى لوفاته فأمسك بهما وقام بالتحفظ عليهم داخل الإسطبل وحضر للإبلاغ .

وكشفت التحريات عن عدم صحة الواقعة، حسبما قالها مالك الاسطبل وبإعادة مناقشة المُبلغ اعترف باختلاقه للواقعة.

وأقر المتهم أن 3 من عمال جمع الكرتون من المتعاملين معه في مجال الخردة عرضوا عليه شراء 2 ميزان وأسطوانة بوتاجاز)كانوا بحوزتهما من متحصلات سرقة وحال قيام المُبلغ بإعطائهم المبلغ المالي المتفق عليه اكتشف سرقة (مبلغ مالي - هاتفه المحمول)، فاتهمهم بالسرقة وقام بتقييدهم واحتجازهم داخل المخزن المشار إليه وتعدى عليهم بالضرب، حتى قاموا بإرشاده عن مكان إخفاء المسروقات المستولى عليهما منه.

إلا أنه اكتشف وفاة أحدهم فقرر اختلاق الواقعة على غير الحقيقة خشية مسائلته، ولدى عودته رفقة القوات فوجئ بهروب أحدهم، وأمكن ضبطه وبمواجهته اتهم المُبلغ بإحداث إصابته.