مفاجأت في حالة الطقس حتى الخميس المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية نظرًا لاننا في فصل الصيف الذي يتسم بإلارتفاع الشديد في درجات الحرارة مع إرتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء البلاد.

طقس حار نهارًا

ووفقًا للهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن الطقس السائد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حى الخميس المقبل.

الظواهر الجوية

وأضافت، هناك بعض الظواهر الجوية تتعرض لها البلاد منها الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجة الحرارة كالاتي:

القاهرة: العظمى 33 والصغرى 24.

الإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 24.

وادي النطرون: العظمى 34 والصغرى 23.

طنطا:- العظمى 32 والصغرى 24.

شبين الكوم: العظمى 33 والصغرى 24.

دمنهور: العظمى 33 والصغرى 24.

مطروح: العظمى 29 والصغرى 22.

السلوم: العظمى 29 والصغرى 21.

سيوة: العظمى 31 والصغرى 20.

بورسعيد: العظمى 31 والصغرى 25.

دمياط:- العظمى 32 والصغرى 25.

الزقازيق:- العظمى 34 والصغرى 25.

المنصورة:- العظمى 33 والصغرى 25.

الإسماعيلية:- العظمى 35 والصغرى 24.

السويس:- العظمى 34 والصغرى 24.

العريش:- العظمى 32 والصغرى 23.

رفح:- العظمى 31 والصغرى 25.

رأس سدر:- العظمى 35 والصغرى 26.

نخل:- العظمى 31 والصغرى 19.

طابا:- العظمى 34 الصغرى 25.

كاترين:- العظمى 29 الصغرى 15.

الطور:- العظمى 33 الصغرى 27.

شرم الشيخ:- العظمى 37 الصغرى 28.

الغردقة:- العظمى 35 الصغرى 27.

مرسى علم:- العظمى 36 الصغرى 28.

الفيوم:- العظمى 33 الصغرى 24.

بنى سويف:- العظمى 34 الصغرى 23.

المنيا:- العظمى 35 الصغرى 22.

أسيوط:- العظمى 34 الصغرى 23.

سوهاج:- العظمى 35 الصغرى 24.

قنا:- العظمى 39 الصغرى 26.

الأقصر:- العظمى 38 الصغرى 26.

أسوان:- العظمى 38 الصغرى 27.

أبوسمبل:- العظمى 37 الصغرى 26.

الوادي الجديد:- العظمى 38 الصغرى 22.

شلاتين:- العظمى 36 الصغرى 28.

أبو رماد:- العظمى 34 الصغرى 28.

حلايب:- العظمى 33 الصغرى 28