السبت 16 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مفاجأت في حالة الطقس حتى الخميس المقبل

الطقس
الطقس

 تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الاحوال الجوية نظرًا لاننا في فصل الصيف الذي يتسم بإلارتفاع الشديد في درجات الحرارة مع إرتفاع نسب الرطوبة على كافة أنحاء البلاد.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 15 سبتمبر في مصر

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين (شاهد)

طقس حار نهارًا 

ووفقًا للهيئة العامة للارصاد الجوية، فإن الطقس السائد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حى الخميس المقبل.

الظواهر الجوية

وأضافت، هناك بعض الظواهر الجوية تتعرض لها البلاد منها الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجة الحرارة  كالاتي:

القاهرة: العظمى 33 والصغرى 24.

الإسكندرية: العظمى 30 والصغرى 24.

وادي النطرون: العظمى 34 والصغرى 23.

طنطا:- العظمى 32 والصغرى 24.

شبين الكوم: العظمى 33 والصغرى 24.

دمنهور: العظمى 33 والصغرى 24.

مطروح: العظمى 29 والصغرى 22.

السلوم: العظمى 29 والصغرى 21.

سيوة: العظمى 31 والصغرى 20.

بورسعيد: العظمى 31 والصغرى 25.

دمياط:- العظمى 32 والصغرى 25.

الزقازيق:- العظمى 34 والصغرى 25.

المنصورة:- العظمى 33 والصغرى 25.

الإسماعيلية:- العظمى 35 والصغرى 24.

السويس:- العظمى 34 والصغرى 24.

العريش:- العظمى 32 والصغرى 23.

رفح:- العظمى 31 والصغرى 25.

رأس سدر:- العظمى 35 والصغرى 26.

نخل:- العظمى 31 والصغرى 19.

طابا:- العظمى 34 الصغرى 25.

كاترين:- العظمى 29 الصغرى 15.

الطور:- العظمى 33 الصغرى 27.

شرم الشيخ:- العظمى 37 الصغرى 28.

الغردقة:-  العظمى 35 الصغرى 27.

مرسى علم:- العظمى 36 الصغرى 28.

الفيوم:- العظمى 33 الصغرى 24.

بنى سويف:- العظمى 34 الصغرى 23.

المنيا:- العظمى 35 الصغرى 22.

أسيوط:- العظمى 34 الصغرى 23.

سوهاج:- العظمى 35 الصغرى 24.

قنا:- العظمى 39 الصغرى 26.

الأقصر:- العظمى 38 الصغرى 26.

أسوان:- العظمى 38 الصغرى 27.

أبوسمبل:- العظمى 37 الصغرى 26.

الوادي الجديد:- العظمى 38 الصغرى 22.

شلاتين:- العظمى 36 الصغرى 28.

أبو رماد:- العظمى 34 الصغرى 28.

حلايب:- العظمى 33 الصغرى 28

مواد متعلقة

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع (شاهد)

أمطار رعدية على المناطق المنكوبة من زلزال المغرب.. الأرصاد تحذر

الأرصاد: "العاصفة دانيال مرت بسلام ولا تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة" (فيديو)

مفاجأة جديدة في حالة الطقس حتى الثلاثاء المقبل

أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس سيء وعاصفة دانيال

حالة الطقس اليوم.. انخفاض طفيف في درجات الحرارة والعظمى 33 درجة
الجريدة الورقية