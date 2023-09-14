حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 15 سبتمبر في مصر

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، عن حالة الطقس والأرصاد في مصر، تزامنا مع انتهاء العاصفة دانيال في البلاد.

خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية كشفوا عن توقعاتهم لحالة الطقس غدا الجمعة 15 سبتمبر في مصر، بالإضافة إلى الظواهر الجوية التي ستشهدها البلاد، فضلًا عن درجات الحرارة المتوقعة، وحالة البحرين الأحمر والمتوسط، موضحين أن طقس الغد ستسوده أجواء حارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلاً، فأكدت الأرصاد أن البلاد ستشهد طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بينما يكون مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وبالنسبة إلى الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 15 سبتمبر في مصر:

درجة الحرارة في القاهرة 33 24

درجة الحرارة في بنهــــا 33 24

درجة الحرارة في دمنهور 33 24

درجة الحرارة في وادي النطرون 34 23

درجة الحرارة في كفر الشيخ 32 24

درجة الحرارة في المنصورة 33 25

درجة الحرارة في الزقازيق 34 25

درجة الحرارة في شبين الكوم 33 24

درجة الحرارة في طنطا 32 24

درجة الحرارة في دمياط 32 25

درجة الحرارة في بورسعيد 31 25

درجة الحرارة في الإسماعيلية 35 24

درجة الحرارة في السويس 34 24

درجة الحرارة في طابا 34 25

درجة الحرارة في شرم الشيخ 37 28

درجة الحرارة في الإسكندرية 30 24

درجة الحرارة في العلمين الجديدة 30 24

درجة الحرارة في مطروح 29 22

درجة الحرارة في السلوم 29 21

درجة الحرارة في سيوة 31 20

درجة الحرارة في الغردقة 35 27

درجة الحرارة في سفاجا 36 28

درجة الحرارة في مرسى علم 36 28

درجة الحرارة في شلاتين 36 28

درجة الحرارة في حلايب 33 28

درجة الحرارة في الفيوم 33 24

درجة الحرارة في بني سويف 34 23

درجة الحرارة في المنيا 35 22

درجة الحرارة في أسيوط 34 23

درجة الحرارة في سوهاج 35 24

درجة الحرارة في قنا 39 26

درجة الحرارة في الأقصر 38 26

درجة الحرارة في أسوان 38 27

درجة الحرارة في الوادي الجديد 38 22

درجة الحرارة في أبوسمبل 37 26