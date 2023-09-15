الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة التنين (شاهد)

طمأنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبة، قائلة: "بطمن الناس مفيش أي تقلبات جوية خلال الفترة القادمة، ومفيش عاصفة تنين قادمة قريبا، مثلما تم تداوله خلال الساعات السابقة".

وقالت "غانم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم الجمعة، أن الوضع الجوي حاليًا مستقر، وأن عاصفة التنين كانت حالة جوية تأثرت بها مصر في مارس 2020؛ نتيجة لظروف جوية غير مستقرة، ولم يتم تسجيلها في السنوات اللاحقة.

وأشارت إلى أن فصل الخريف قد يشهد عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، خاصة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في البحر المتوسط والبحر الأحمر نتيجة للتغيرات المناخية؛ مما يجعل حدوث بعض التقلبات الجوية العنيفة متوقعًا.

تفاصيل حالة الطقس بداية من يوم 16 سبتمبر حتى 21 سبتمبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الفترة من السبت 16 سبتمبر حتى الخميس 21 سبتمبر 2023.

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيس بوك" بيانًا تفصيليًا عن حالة الطقس خلال الفترة من السبت 16 سبتمبر حتى الخميس 21 سبتمبر 2023.

السبت 16 سبتمبر:

أكد الهيئة أنه يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب البلاد وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الأحد 17 سبتمبر والإثنين 18 سبتمبر:

أشارت الهيئة إلى وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، بالإضافة لشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

الثلاثاء 19 سبتمبر:

قالت الهيئة: “إن هناك نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة”.

الأربعاء 20 سبتمبر والخميس 21 سبتمبر:

وتوقعت الهيئة نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.