عمرو أديب يعلق على هزيمة الأهلي.. حزين وأشعر بالتشاؤم (فيديو)

أبدى الإعلامي عمرو أديب، حزنه على خسارة النادي الأهلي بطولة السوبر الإفريقي بعد السقوط بهدف نظيف أمام نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” على فضائية “mbc مصر”، مساء الجمعة: “خسارة الأهلي تخلينا كلنا نشعر بالتشاؤم في بداية الموسم.. الحاجات دي تحسسك إن احتمال كبير إن الأهلي لا يحقق السنة دي ما حققه من إنجازات العام الماضي خاصة مع نهضة الزمالك”.

هدف كهربا الملغي صحيح

وأضاف: “أنا حزين لخسارة الأهلي.. والهدف اللي سجله كهربا صحيح رغم أن الحكم ألغاه الحكم بداعي خطأ على لاعب الأهلي، والتحكيم فيه مشكلة.. بس أنا برضه حزين.. لكن هنعمل إيه.. أدي الله وأدي حكمته”.

وتابع: “الأهلي فيه ميزة عظيمة.. لما بيطير بيطير.. ولما بيتكعبل بيفضل يتكعبل.. بيتكعبل مرة ثم الثانية ومتفهمش إيه الحكاية”.