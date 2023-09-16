هل تعرض الأهلي لظلم تحكيمي.. سمير عثمان يوضح

أوضح سمير عثمان الخبير التحكيمي ورئيس لجنة الحكام السابق باتحاد الكرة، الحالات التحكيمية الجدلية في مباراة كأس السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

وخسر الأهلي السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة بفضل ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، وشهدت المباراة استياء وغضب من جماهير القلعة الحمراء من الحكم الجابوني بسبب قراراته التحكيمية.

يري سمير عثمان أن الأهلي لم يتعرض لظلم تحكيمي أمام اتحاد العاصمة لافتًا أن جميع قرارات الحكم الجابوني كانت صحيحة.

وأكد عثمان أن هدف كهربا لاعب الأهلي الملغي بسبب خطأ على اللاعب لركل الكرة وهي في حوزة حارس مرمى اتحاد العاصمة، ولفت أن الجابوني بيير أتشو كان في وضعية جيدة أثناء احتساب الخطأ.

وعن حصول كهربا ورضا سليم على بطاقتين صفراوتين، أكد أن الأول كان بسبب الاعتراض والثاني للتحايل للحصول على ركلة جزاء.

وشدد الخبير التحكيمي أن ركلة الجزاء المحتسبة لاتحاد العاصمة، صحيحة بسبب الإهمال من جانب مروان عطية، منتقدًا الحكم الجابوني بسبب عدم احتساب الخطأ مباشرة دون الرجوع لتقنية الفيديو.

ويرى أن الخطأ الوحيد لحكم المباراة هو عدم احتساب ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لصالح الأهلي بعد عرقلة رضا سليم من جانب مدافع اتحاد العاصمة، بجانب العصبية المفرطة التي ظهر بها الحكم طيلة أحداث المباراة.

وحسم اتحاد العاصمة لقب السوبر الأفريقي لأول مرة في تاريخه والثاني على مستوى الفرق الجزائرية، بينما يتربع النادي الأهلي على قمة الأكثر تتويجًا بثمانية ألقاب.