رياح نشطة وعواصف ترابية في السعودية.. الأرصاد تُحذّر

تشهد منطقة "جازان السعودية"، رياحًا نشطة وعواصف ترابية، إذ دعت السلطات بالمنطقة الجميع إلي ضرورة توخي الحيطة والحذر، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الجمعة.

أعلنت الأرصاد السعودية إنذارًا باللون الأحمر لسكان المنطقة، إذْ توقعت أمطارًا غزيرة وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع أمواج البحر.

كما توقعت الأرصاد السعودية انتهاء هذة الحالة في تمام العاشرة مساء بتوقيت المملكة.

السعودية.. وزارة الداخلية تُصدر بيانًا بخصوص إعدام مُتهم:

أصدرت وزارة الداخلية السعودية الخميس بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بمواطن قتل شخصًا بإطلاق النار عليه، في المنطقة الشرقية.

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيانها: "أقدم ماجد بن خالد بن ناصر السبيعي، سعودي الجنسية، على قتل فيصل بن ناصر بن مرعيد السبيعي، سعودي الجنسية، وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح ناري بطلقات عدة مما أدى إلى وفاته، وذلك بسبب خلاف بينهما، وتعاطي أقراص الإمفيتامين والحشيش المخدر، وقيادة السيارة تحت تأثيرهما".

أضاف البيان: "وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وإحالته إلى المحكمة المختصة، إذْ صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نُسب إليه، والحكم بقتله قصاصًا، وأيِّد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه".