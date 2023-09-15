فاركو يضم جناح توروا الفرنسي

أعلن مجلس إدارة نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار حلمي تعاقده مع السيراليوني موسيس توراي جناح نادي توروا الفرنسي، ضمن خطة دعم صفوفه خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وجاءت صفقة موسيس لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم المقبل بالدوري المصري، بقيادة المدير الفني البرتغالي برونو روماو.

فاركو يضم صلاح باشا

وتعد صفقة السيراليوني موسيس توراي هي الثانية لفاركو بعد المهاجم صلاح باشا.

رسميا…فاركو يتعاقد مع صلاح باشا

أعلن نادي فاركو الرياضي برئاسة عز الدين ياشار حلمي، عن تعاقده مع مهاجم منتخب مصر للشباب ونادي أودينيزي الإيطالي السابق صلاح باشا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد.

وتعتبر صفقة صلاح باشا هي الأولى لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بقيادة المدير الفني البرتغالي برونو روماو.

صلاح باشا صاحب الـ 20 عامًا من اللاعبين المميزين، الذي يعتبر إضافة قوية لخط هجوم نادي فاركو هذا الموسم 2023/2024.

وكان فاركو حصل على توقيع اللاعب صلاح باشا منذ فترة ، بعدما نجح النادي في مفاوضاته مع اللاعب وناديه الايطالي .