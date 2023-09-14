رسميا…فاركو يتعاقد مع صلاح باشا

أعلن نادي فاركو الرياضي برئاسة عز الدين ياشار حلمي، عن تعاقده مع مهاجم منتخب مصر للشباب ونادي أودينيزي الإيطالي السابق صلاح باشا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالموسم الجديد.

وتعتبر صفقة صلاح باشا هي الأولى لفاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية، بقيادة المدير الفني البرتغالي برونو روماو.

صلاح باشا صاحب الـ 20 عامًا من اللاعبين المميزين، الذي يعتبر إضافة قوية لخط هجوم نادي فاركو هذا الموسم 2023/2024.

وكان فاركو حصل على توقيع اللاعب صلاح باشا منذ فترة ، بعدما نجح النادي في مفاوضاته مع اللاعب وناديه الايطالي .