مصرع شخص و9 آخرين في انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالبحيرة .. صور

لقي عامل زراعي مصرعه في الحال، وأصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق أبو المطامير - وادي النطرون في محافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى في مستشفى أبو المطامير المركزي، والمصابين إلى مستشفى أبو المطامير ووادي النطرون.

إصابة 9 أشخاص ..في انقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بالبحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد بانقلاب سيارة محملة بالعمالة الزراعية بطريق أبو المطامير - وادي النطرون، مما نتج عنه مصرع شخص وإصابة 9 آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفيات.

وأسفر الحادث عن إصابة محمد علي المعداوي، 14 عاما، حسن عوض عبد الحميد، 52 عاما، أحمد فرج توفيق، 13 عاما، محمد علي عبد الخالق، 24 عاما، عبود رجب المعداوي، 17 عاما، رمضان علي عبد الخالق، 28 عاما، السيد معوض محمود، 15 عاما، شعبان رجب المعداوي، 30 عاما، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، فتحي محمد، 27 عاما، وجميعهم مقيمون مركز أبو المطامير، وتم نقلهم لمستشفيات أبو المطامير المركزي ووادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

بينما أسفر الحادث عن وفاة فتحي طاهر عبد النبي، 32 عاما، مقيم مركز أبو المطامير، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو المطامير المركزي تحت تصرف جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث؛ للوقوف على أسبابه وملابساته.