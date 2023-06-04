تشييع جثامين ضحايا حادث قطار البحيرة

قام أهالي مركز أبو المطامير في مُحافظة البحيرة بتشييع جثامين ضحايا حادث القطار الذي أودى بحياة 6 من بينهم 5 من أسرة واحدة.

ولفظ 6 أشخاص أنفاسهم الأخيرة، تأثراً بإصاباتهم في حادث تصادم قطار بمركبة "توك توك" في مركز أبو المطامير.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطاراً من مركز شرطة أبو المطامير بوقوع حادث تصادم قطار بـ"توك توك". عند مزلقان الروس في قرية كوم أمبو بدائرة المركز.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من : أحمد عوض عبدالهادي - سنة واحدة، ودعاء سامح الشبراوي - 25 سنة، وشقيقتها أسماء 27 سنة.

بالإضافة لكل من عبدالرحمن محمد صبحي، 6 سنوات، وخليفة خميس ضيف الله، 57 سنة، ومحاسن صلاح الدانوني، 62 سنة، وجميعهم يقيمون في مركز أبوالمطامير في البحيرة.

تم نقل جميع الجثامين إلى مستشفى أبوالمطامير المركزي في محافظة البحيرة، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 3 في حادث سير بالشرقية

وفي سياقٍ مُتصل، أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم، تنوعت ما بين الكدمات والسحجات والجروح، إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية "موتوسيكل" بنطاق مدينة العاشر من رمضان.

كانت الأجهزة الأمنية بالشرقية، تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا بوقوع حادث انقلاب موتوسيكل بمحيط صينية المجاورة 73 تجاه منطقة السلطان عويس، بنطاق مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بإصابات متفرقة.

جرى الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي بمدينة العاشر من رمضان، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.

وعلى جانب آخر، أمرت جهة التحقيق المختصة بطما بدفن جثة طالب يبلغ من العمر 17 سنة.

وكان الشاب قد لفط أنفاسه الأخيرة إثر تناوله جرعة زائدة من الحبوب المنومة بطريق الخطأ بمنزله بدائرة مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج.

كانت مديرية أمن سوهاج قد تلقت بلاغاً يفيد بتناول طالب بالصف الأول الثانوى جرعة زائدة من الحبوب المنومة بطريق الخطأ الأمر الذى نتج عنه وفاته، وتم نقل جثته للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما بورود إشارة من مستشفى طما المركزي لمركز طما بوصول جثة هامدة " إدعاء تناول أقراص طبية|.

وبسؤال والده المدعو سيد ح س م 45 سنة، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء تواجد نجله بالمنزل تناول جرعة زائدة من أقراص– منوم "، عن طريق الخطأ لمساعدته على النوم مما نتج عنه ووفاته ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية "ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.