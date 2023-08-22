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الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف حقيقة تشهير شخص بزوجته في البحيرة

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تظهر خلاله إحدى السيدات تتضرر من زوجها، والادعاء بقيامه بالتشهير بها وابتزازها بقصد الاستيلاء على منزلها وإجبارها على بيع المنزل له.

 

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بفحص الفيديو تم تحديد السيدة الظاهرة وهي مقيمة بالبحيرة "لها معلومات جنائية"، باستدعائها وسؤالها قررت قيام المشكو فى حقه مقيم بالبحيرة "له معلومات جنائية" بنقل الصور الخاصة بها من هاتفها المحمول على هاتفه، ولدى حدوث خلافات بينهما قام على إثرها المذكور بالتعدى عليها بالسب والشتم والضرب واستغلال تلك الصور ونشرها بقصد ابتزازها ماديا والتشهير بها.

وجود خلافات بين الشاكية والمشكو فى حقه 

باستدعاء المشكو فى حقه قرر حدوث خلافات بينهما ونفى ما قررته الشاكية، كما تبين وجود خلافات بين الشاكية والمشكو فى حقه ومُحرر بشأن ذلك عدة محاضر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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