إيجالو يوقع على خامس هاتريك في الدوري السعودي

يشهد الدوري السعودي للمحترفين في نسخته الحالية غزارة تهديفية واضحة مع انطلاقته، إذ شهدت انطلاق الجولة السادسة “الهاتريك الخامس” بتوقيع المهاجم النيجيري إيجالو.

ووقع إيجالو لاعب الوحدة، على الهاتريك الأول له في الموسم الحالي ليقود فريقه لفوز كبير على ضمك برباعية مقابل هدفين، ويدخل دائرة المنافسة على هداف المسابقة.

الهاتريك في الدوري السعودي بالموسم الحالي يتسم بصبغة أجنبية واضحة، إذ كانت ضربة البداية عند البرازيلي روبرتو فيرمينو لاعب أهلي جدة في شباك الحزم في انطلاق المسابقة، والذي حقق بذلك رقما قياسيا بتسجيله هاتريك في أول مباراة له مع الفريق الجدواي.

وسار مواطنه مالكوم على دربه بتسجيل هاتريك مع الهلال في أول مباراة له بالقميص الأزرق في الجولة الأولى أمام أبها.

وكان صاحب الهاتريك الثالث هو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة النصر والفتح والتي فاز بها أصفر الرياض بخماسية نظيفة.

ويعد الكسندر ميتروفيتش هو صاحب الهاتريك الأكثر إثارة في الموسم الحالي في مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد وذلك بعدما قلب الطاولة على العميد بهاتريك وقاد فريقه لفوز قاتل في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ويتصدر كريستيانو رونالدو لاعب النصر، قائمة هدافي الدوري السعودي في النسخة الحالية حتى الأن بواقع ستة اهداف ويليه زميله ساديو ماني في الوصافة بفارق هدف بالتساوي مع عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد، ويأتي في المركز الثالث خمسة لاعب برصيد أربعة أهداف هم ميتروفيتش وإيجالو ومالكوم وفراس البريكان وسالم الدوسري.

وعلى صعيد ترتيب الدوري السعودي فإن الاتحاد صعد إلى الصدارة بشكل مؤقت برصيد 15 نقطة، منتظرًا ما ستسفر عنه نتيجة مباراتي الهلال والتعاون في الجولة السادسة.