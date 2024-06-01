فتوح: محمد صلاح يُحبني كثيرًا وطلب مني مُصالحة حكيمي ولكني رفضت

كشف أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على علاقته بالدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي.



وأكد فتوح أن صلاح هناك علاقة قوية بينه وبين محمد صلاح، خاصة بعد الانضمام لمعسكرات كثيرة للمنتخب المصري.

تصريحات أحمد فتوح

أوضح فتوح العلاقة التي تجمعه بمحمد صلاح، فقال: "مو يحبني جدًا، وأنا دائمًا عندي مشكلة في الفطار، كنت أقول له لو فزنا الفطار، بأن من يريد أن يفطر يأكل ومن لا يريد يتناول الغداء بناءًا على قرار المدير الفني".

وتابع: "كنت أريد أن أنام أطول وقت لكي أكون مركز، صلاح كان يريحنا قدر الإمكان، يعرف كيف يوصل الرسالة للجهاز الفني".

بينما علق على المشادات التي حدثت مع المغربي أشرف حكيمي، فقال: "حاولت أستفز أشرف حكيمي، ونجحت بالفعل، وكان يشعر بالجنون وأخرجته من المباراة، وتشاجرنا".

وأختتم: "عقب نهاية المباراة كان يريد قميص محمد صلاح والأخير قال لي تعالى أصالحك عليه وأنا رفضت".