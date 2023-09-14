فوق سفح الجبل.. أمين نجران يعلن مشاريع المدينة الغالية

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن المشاريع الجديدة في نجران خاصة ما أعلن عنه أمين المنطقة.

صالح آل داغش الغامدي، أمير منطقة نجران، كشف عن إنشاء المدينة الغالية، فضلا عن طرح أكثر من 20 مشروعا استثماريا، مرحبا بجميع المستثمرين اللذين استضافتهم أمانة المنطقة واستمعت لآرائهم وأفكارهم، كما قدمت لهم الكثير من الفرص الإستثمارية من خلال هذا المشروع.

انطلاقة قوية لحراك اقتصادي قادم

أمير المنطقة أكد أنه مع الأيام المقبلة سيكون هناك تمهيد لانطلاقة قوية لحراك اقتصادي قادم، ورفع مستوى جودة الحياة وفرص كبيرة لتوظيف الشباب ومواكبآ لرؤية السعودية 2030، موضحا أنه تم اختيار أحد المواقع بدقة متناهية لإقامة عددا من المشاريع الاستثمارية بها كالمطاعم والكافيهات ومشاريع اخرى تهم الأهالي والمقيمين والزوار والسواح حيث يقع في بداية حي العريسة شرق نجران المدخل الرئيسي للمنطقة من الجهة الشرقية للقادمين من الطريق الدولي الرياض/ السليل/نجران، وكذلك القادمين من مطار نجران.

وفوق سفح أحد الجبال، سيقع المشروع وأيضا فوق جبل آخر محاذي ليطل على أكثر من موقع وما بين الجبل والجبل الآخر قد تم إنشاء حديقة متكاملة.

استقطاب المطورين العقاريين وإتاحة الفرصة لهم

كما أوضح أن الأمانة بالمنطقة هي داعم رئيسي للتطوير العقاري لاستقطاب المطورين العقاريين وإتاحة الفرصة لهم للإستفادة من الأراضي المتاحة وتقديم الرعاية لهم وخلال تنفيذ المشاريع وتذليل العقبات حتى تتم الجاهزية.

ومن أهم مشاريع المدينة الغالية أيضا مستشفى للاستشفاء بمنتزه الملك فهد، فضلا عن مدينة صناعية على مساحة 10 مليون متر مربع على طريق الملك عبدالعزيز الدولي وعدد من المشاريع الأخرى التي ستكون إضافة قوية وتحمل فوائد كبيرة للمستثمرين والمواطنين.