جامعة نجران.. تفاصيل البرنامج التدريبي المجاني الأول "مهارات "

جامعة نجران كشفت عن البرنامج التدريبي المجاني الأول "مهارات "، الذي يستهدف موظفي القطاع الخاص وغير الربحي بالمنطقة، ما جعله يتصدر مؤشر البحث العالمي جوجل.

أكدت جامعة نجران أن البرنامج إلى تطوير مهارات الموظفين وتحسين أدائهم في مقرّات عملهم، من خلال 22 برنامجًا تدريبيًّا تؤهل الموظفين مهاريًّا في مجالات متعددة مثل الحوسبة السحابية، والإدارة الحديثة للمكاتب، والترويج والتسويق، والجودة الشاملة، واللغة الإنجليزية، وغيرها من المجالات الحيوية.

شروط الاستفادة ورابط التسجيل

ويُشترط للاستفادة من البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وكذلك مسجلاً في البوابة الوطنية للعمل، وأن يكون من منسوبي القطاع الخاص أو القطاع غير الربحي، إضافة إلى تسجيله بالتأمينات الاجتماعية.

ويمكن التسجيل والاستفادة من برنامج "مهارات " من خلال بوابة طاقات عن طريق الدخول إلى الرابط التالي. https://t.ly/iNFx.

تستهدف جامعة نجران البرامج التدريبية التالية من خلال برنامج مهارات:

تطبيقات الحوسبة السحابية في الأعمال المكتبية.

التواصل باحترافية في بيئة العمل.

إدارة الأزمات والمخاطر في مواقع العمل.

مهام رجال الأمن والسلامة.

مهارات التطبيقات المكتبية والشخصية في بيئات العمل.

الإدارة الحديثة للمكاتب.

الشهادات الاحترافية في تقنية المعلومـات.

فن التعامل مع العملاء العاديين وذوي الإعاقة.

التخطيط واعداد الموازنات المالية . التأهيل الشامل لموظفي الاستقبـال الفندقـي.

أسس البيع والتسويق وأصول التعامل مع العمـلاء.

إدارة الجودة الشاملـة الايـزو 9001.

مهارات التخطيط وإدارة الأولويـات.

مهـارات التعامل مــع الجمهور.

فنيات صياغة العقود والمستندات القانونية.

البرمجة الايجابية للذات لمواجهة ضغوط العمل.

مبـادئ المحاسبة العامة.

اساسيات الاتصال باللغة الإنجليزية.

الاستراتيجيات الحديثة والفعالة في التعليم.

توظيف التقنيـة في التعليـم.

تأهيل العاملين في المكاتب الأمامية في قطـاع الترفيه والضيافة والسياحة.