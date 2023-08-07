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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وظائف شاغرة في جامعة نجران.. تعرف عليها

جامعة نجران السعودية
جامعة نجران السعودية

وظائف جامعة نجران.. يسعى الكثير من المواطنين في المملكلة العربية السعودية، إلى معرفة كافة التفاصيل عن والظائف الشاغرة في جامعة نجران السعودية، خاصة عقب إعلان الجامعة توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للجنسين.

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وظائف شاغرة بجامعة نجران 

وكشفت الجامعة أن الوظائف الشاغرة، بنظام عقود التعاون للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1445هـ لحملة مؤهل الماجستير والدكتوراه للتدريس في عدد من التخصصات، حيث يستمر استقبال طلبات المتقدميم حتى يوم الخميس المقبل.

التخصصات المطلوبة 

الرياضيات والفيزياء النووية وفيزياء الجوامد

تخصص النحو والصرف والأدب، والنقد والبلاغة بكلية العلوم والآداب بنجران

تخصصات علوم الحاسب ونظم المعلومات وإدارة الأعمال والمحاسبة بالكلية التطبيقية بشرورة

الفقه وأصول الفقه بكلية الشريعة وأصول الدين

الأدب والنقد والنحو والصرف والبلاغة والنقد بكلية العلوم والآداب بشرورة

علوم الحاسب ونظم المعلومات بكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات

اللغة الإنجليزية بالكلية التطبيقية بنجران، وتخصص وظائف الأعضاء بكلية الطب.

شروط التقديم على الوظائف الشاغرة 

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

حصول المتقدم على المؤهل المطلوب من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها

إحضار المنقدم معادلة المؤهل إذا كان من جامعة خارجية

ألا يقل التقدير العام عن جيد جداً في مؤهل الماجستير

ألا يقل التقدير العام عن جيد جدًّا في مؤهل البكالوريوس

ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق، أو قرار تأديبي أو كف يد من جهة عمله في حال كان المتعاون موظفاً

أن يكون المتقدم قادرًا على التعامل مع الأنظمة التعليمية الإلكترونية للجامعة

الحصول على موافقة من جهة عمل الموظف في القطاعين الحكومي أوالخاص، أو تقديم برنت من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أن المتقدم غير موظف.

الحصول على شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني وشهادة إتمام فترة الامتياز في حال أن كان المتقدم للتعاون في التخصصات الطبية

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