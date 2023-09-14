مستشفى العريش يستقبل سيدة أصيبت في حادث سير

أصيبت سيدة بكدمات شديده بالظهر وسحجات وكدمات متفرقه بالجسد، إثر تعرضها لحادث سير، جرى نقلها إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في شمال سيناء إخطارًا باصطدام سيارة بالسيدة "أ ظ ن" 55 عامًا، فى منطقة الريسة بمدينة العريش، حيث أسفر الحادث عن إصابتها بكدمة شديده بالظهر وسحجات وكدمات متفرقه بالجسد، وتم نقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج اللازم.



وتعزز الإدارة العامة للمرور من حملاتها الموسعة تحت إشراف مساعد وزير الداخلية للمرور، والتي استهدفت شوارع وميادين المحافظات، مع انتشار الخدمات المرورية أعلي الطرق والميادين.

وتنشر الإدارة الخدمات المرورية أعلى محاور القاهرة للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها.

كما تم استهداف المخالفات المرورية كافة، ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء، وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وشرطة المرور، وشرطة المرافق، وممثلى الجهات المعنية كافة، استعدادًا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

وحرص مساعد وزير الداخلية للمرور صباح اليوم على تفقد ومتابعة الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق الرابطة بين المحافظات، والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، وشدد على تأمين رحلات المواطنين.

وفي السياق ذاته نظمت الإدارة خطة توزيع رجال المرور بالعاصمة لشن حملات مرورية مكبرة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.