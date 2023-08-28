تفاصيل إصابة 14 شخص في حادث سير على الطريق السريع بجنوب الأقصر

أصيب 14 شخص، إثر اصطدام سيارة ميكروباص بأخرة ملاكي، على الطريق السريع "مصر_اسوان" الزراعي بمدينة الطود جنوبي شرق الأقصر.

تلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث سير، على الطريق السريع بالقرب من كمين الطود، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى طواري العديسات، والكرنك الدولي، ومستشفى حورس.

وتبين من المعاينة الأولية للحادث إصابة 14 شخص وهم: "عدلى خف" 38 عامًا، "فاطمة سيد" 56 عامًا، و"أدهم عبد العاطى" 56 عامًا، "شيماء عبد الله" 31 عامًا، و"سعاد عبد الله" 40 عامًا، و"ناهد حسن" 31 عاما، و"رجاء عبد الرحيم" 24 عامًا، و"البراء محمود" 23 عامًا، و"هناء جميل" 22 عامًا، و"منار عبد المعين" 21 عامًا، و"كريم عادل" 21 عامًا، و"محمد ياسر" 10 أعوام، و"نور عماد" 7 أعوام، و"جودى محمود" 6 أعوام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار الجهات المختصة بالتحقيق.

